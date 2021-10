Qui appena ventenne al suo debutto in tv, oggi una delle conduttrici più amate. L’avete riconosciuta?

In questo frame, tratto da uno noto spot di fine anni ’90, ha appena 21 anni, ma già si stava facendo strada nella tv nostrana. Oggi è una delle conduttrici, ma anche attrici, più amate del piccolo schermo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Vanessa Incontrada

Lei è una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo schermo, protagonista del piccolo schermo. Oggi è al timone di Striscia la Notizia insieme al comico Alessandro Siani. Stiamo parlando chiaramente di Vanessa Incontrada, nel frame precedente, in un noto spot del ’99. Allora, Incontrada, era al timone del programma Super, su Italia Uno, trasmissione che si occupava di musica che ha lanciato anche altre conduttrici oggi famosissime, come Martina Colombari e Elenoire Casalegno.

Vanessa Incontrada ha iniziato la sua carriera, non ancora maggiorenne, come indossatrice e modella, a Milano. Dopo l’esperienza di Super si sono spalancate per lei le porte della Rai, con la conduzione di Subbuglio. In seguito, una volta approda a Mediaset, ha condotto Non solo Moda, ma di certo il grande successo arriva nel 2004, quando sostituisce Michelle Hunziker a Zelig. Per sei anni, al fianco di Claudio Bisio, trascina il programma ad ascolti record.

Leggi anche —–> Andrea Delogu, nuovo amore | Chi è il famosissimo giovane modello

La nuova esperienza in tv

Vanessa Incontrada, come detto, da settembre conduce, in coppia con Alessandro Siani, il tg satirico di Striscia la Notizia, su Canale 5. Una coppia inedita che ha superato brillantemente lo scetticismo iniziale. Precedentemente è stata protagonista della miniserie Rai, come una madre.

Leggi anche —–> Andrea Casalino e Paola Caruso, perché è finita la loro storia d’amore? Dopo anni spunta la verità

La conduttrice ha sempre cercato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Dal 2007 è fidanzata con l’imprenditore toscano Rossano Laurini. La coppia ha avuto un figlio.