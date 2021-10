Paola Egonu: età, Nazionale di Pallavolo, Le Iene, compagna | Tutto sulla giocatrice azzurra

Paola Egonu, pallavolista vincitrice del campionato europeo 2021, è indubbiamente tra le atlete più apprezzate del panorama sportivo italiano, ma proviamo a scoprire di più riguardo la sua vita privata.

Nata a Cittadella in provincia di Padova nel dicembre del 1998, Paola ha iniziato a muovere i primi passi sul campo da pallavolo proprio nella sua città natale, entrando a far parte della squadra federale del Club Italia nella stagione 2013-14. Egonu, arrivata nel campionato di Serie A1 ha dato fin da subito prova del proprio talento, riuscendo a totalizzare 46 punti in una sola partita nel campionato 2016-17, registrando il miglior risultato di sempre nella massima serie italiana.

Da Tokyo 2020 al Campionato Europeo

Paola nel 2015 ha ottenuto le prime convocazioni nella Nazionale Italiana con cui due anni dopo è riuscita a conquistare la medaglia d’argento nel World Grand Prix, perdendo in finale contro il Brasile. Nell’ultimo anno Egonu è stata scelta come portabandiera della bandiera olimpica in occasione della cerimonia d’apertura dei giochi olimpici di Tokyo 2020, manifestazione da cui la nazionale italiana di pallavolo è uscita ai quarti di finale deludendo le aspettative dei telespettatori. Nonostante le molte critiche ricevute, come raccontato in svariate interviste anche dalla stessa Paola Egonu, le ragazze hanno ottenuto il loro riscatto pochi mesi dopo durante il campionato europeo tenutosi tra Serbia, Croazia, Romania e Bulgaria, dove hanno conquistato la medaglia d’oro contro la Serbia.

Paola Egonu a Le Iene

Paola oltre alla sua attività da atleta professionista è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram dove conta oltre 240 mila follower con cui ama condividere momenti di vita privata o scatti rubati dal campo. Inoltre Egonu, soprattutto dopo la recente vittoria del campionato europeo, è spesso ospite di programmi televisivi come accaduto recentemente ad Amici di Maria De Filippi. E proprio il piccolo schermo sarà ciò che impegnerà l’atleta nei mesi a venire, infatti Paola sarà tra le ben 10 conduttrici della nuova edizione de Le Iene al fianco di Nicola Savino e della Gialappa’s Band, per la stagione 2021-22.

Vita privata

Nel novembre del 2018, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Egonu ha fatto coming out dichiarando pubblicamente di essere fidanzata con la pallavolista Katarzyna Skorupa, atleta polacca e ex compagna di squadra di Paola nell’AGIL Volley. Le informazioni riguardo la loro relazione sono decisamente poche ma sembra che la storia tra le due non sia durata a lungo.