Enrico Brignano, avete mai visto la sua ex moglie? Lei famosissima ballerina

Enrico Brignano è molto felice accanto a Flora Canto, ma prima della sua attuale compagna nella vita del comico c’era Bianca Pazzaglia, la sua ex moglie.

L’attore romano Enrico Brignano è uno dei comici italiani più amati dal pubblico che segue in massa sia i suoi spettacoli teatrali che i suoi programmi televisivi.

Brignano ha trovato l’amore in Flora Canto, ex tronista di Uomini e Donne che oggi è diventata un’attrice di successo: i due appaiono sorridenti, complici e tanto innamorati.

Enrico Brignano: la verità sul matrimonio finito con Bianca Pazzaglia

Prima di Flora, però, nella vita di Enrico c’è stata un’altra donna che è stata sua moglie dal 2008 al 2013: una relazione, questa, che era cominciata all’insegna di grandi progetti. Con il tempo il sentimento reciproco è andato scemando e i due hanno deciso di prendere strade diverse. Un anno dopo la separazione da Bianca Pazzaglia, il comico ha ritrovato l’amore nella Canto, che lo ha reso padre di Martina nel 2017 e di Niccolò nel 2021.

Ospite qualche tempo fa del “Maurizio Costanzo Show”, Enrico ha raccontato della sua storia d’amore con Bianca e del perché sia giunta al capolinea dopo cinque anni di matrimonio. “Tra me e lei le cose non sono andate bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano”, ha detto Brignano confessando di aver perso per strada quella complicità iniziale che lo ha spinto ad investire emotivamente nel rapporto con Bianca.

Chi è Bianca, la ballerina ex moglie del comico romano Brignano

Poco si sa a proposito della donna che è stata la moglie dell’attore romano, ma si conosce il suo settore professionale. Bianca è una ballerina che vive a Roma ed è apparsa anche in televisione, soprattutto sulle reti Mediaset, dove ha partecipato a diverse edizioni del Festivalbar, la trasmissione estiva che è stata poi sostituita da Battiti Live. L’abbiamo vista anche al Panariello Show per poi perderne le tracce, almeno sul piccolo schermo.

Oggi la Pazzaglia è diventata istruttrice qualificata di pilates ed è solita pubblicare le sue lezioni online sui suoi canali social personali: molto attivo è il suo canale Youtube che riceve ogni giorno numerose visualizzazioni da parte di chi vuole svolgere questa attività in casa. Dopo la fine del matrimonio non sono noti i dettagli della sua vita sentimentale: diverso, invece, il caso di Brignano la cui vita privata è finita spesso al centro delle cronache di gossip.

Enrico vive la sua relazione con Flora, che in passato è stata legata a Filippo Bisciglia, all’insegna del divertimento, dell’affinità e di un sentimento molto forte, sancito dalla nascita di due figli. Il comico e la compagna hanno deciso di compiere il grande passo prossimamente: nelle ultime settimane i fan hanno gioito alla notizia della proposta di matrimonio di Brignano a Flora Canto. Un ulteriore passo verso il futuro da vivere insieme, lasciandosi alle spalle i reciproci amori passati e le diverse relazioni finite.