Andrea Delogu, nuovo amore | Chi è il famosissimo giovane modello

Andrea Delogu si affaccia ad un nuovo amore, dopo la chiusura definitiva del matrimonio con Francesco Montanari. La conduttrice è stata paparazzata con lui. Ecco di chi si tratta

La rottura con Montanari

A gennaio 2021 Andrea Delogu si è separata dall’attore Francesco Montanari. Un capitolo sentimentale, chiuso nel modo più silenzioso possibile, senza troppi proclami e senza neanche comunicati. Sul naufragio della relazione che durava dal 2016, non sono mai state rese pubbliche le motivazioni. Eppure il gossip poco tempo dopo, non l’ha esentata dai pettegolezzi. Uno fra tutti quello che le attribuiva una liaison con Stefano De Martino, smentita prontamente dai protagonisti.

Adesso la bellissima di “Tutti a scuola” è finita sui giornali di cronaca rosa, per un bacio scambiato con un misterioso ragazzo. Che poi tanto misterioso non è.

Il bacio appassionato con lui

Si tratta di un modello di nome Luigi Bruno. Occhi scuri, labbra carnose e fisico scultoreo. Il “bello e impossibile”, che Andrea Delogu ha baciato appassionatamente sotto gli occhi di tutti. E davanti gli obiettivi dei paparazzi del settimanale di “Diva e Donna”.

La presentatrice e attrice ha definitivamente girato pagina, anche se ancora non c’è nessuna conferma ufficiale su questa sua nuova love story. A parlare al posto dei diretti interessati è proprio questo bacio bollente che spicca tra le pagine del giornale di gossip.

Chi è Luigi Bruno

Il profilo social di Bruno ha all’attivo 1.471 follower. La sua bacheca è tappezzata di foto che lo immortalano in tutta la sua bellezza, mentre indossa abiti griffati. Ma non mancano le immagini che parlano anche un pò della sua vita privata. Ci sono alcuni post che confermano la conoscenza con Andrea Delogu. Un video in particolare che risale al 30 agosto mostra il modello al cinema con in popcorn: “comunque il film dei @mecontrote non era male, peccato alla fine lui muoia ma lo fa da eroe. se mi conosci il secondo video ti sembrerà familiare..” E’ la didascalia che accompagna l’immagine.

Tra i commenti troviamo proprio quello della bella conduttrice: “Ahahahahaha”.E’ evidente che tra i due c’è un feeling speciale, oltre che una bellissima amicizia. Ora che sono usciti allo scoperto è bello percepire la loro sintonia.