Beautiful, anticipazioni 2 ottobre: Thomas e Liam si alleano contro il Dottor Finnegan?

Anticipazioni e curiosità sulla puntata di oggi, 2 ottobre, della soap Beautiful, in onda dalle 13.40 circa su Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Puntata odierna

Quest’oggi, dalle 13.40 circa, su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento con la soap statunitense Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di sabato 2 ottobre. Zoe, decisa anche a superare la sua infatuazione per Thomas, ha deciso di accettare l’invito a cena di Carter. Tra i due sembra scattare immediatamente la scintilla: la coppia si lascia andare ad un bacio a fine cena. Tutto per la Buckingham sembra andare per il verso giusto, dopo che Hope ha deciso di farle riprendere il suo lavoro.

Zoe e Carter, preoccupati per le condizioni di salute di Steffy, cercheranno di dare una mano alla Forrester, la prima ad offrire un occasione di riscatto proprio alla modella. Nel frattempo, Liam, che ha capito i problemi di dipendenza di Steffy, pur di aiutarla, chiederà aiuto a Thomas, ormai suo acerrimo rivale.

Leggi anche ——-> Tale e Quale Show, a poche ore dalla puntata di stasera il grande annuncio: la concorrente convolerà a nozze

Il piano di Liam

Il giovane Spencer, avendo intuito il legame tra Steffy e il Dottor Finnegan, ha deciso di recarsi dal medico. Preoccupato per le condizioni di salute della Forrester, Liam chiarisce al medico di non gradire queste sue attenzioni. Il medico ha chiarito di nutrire un sincero interesse nei confronti della ragazza, ma Liam non sembra convinto.

Leggi anche ——> Giuseppe Zeno, la rabbia dell’attore: “A che livello stiamo scendendo?”

Per questo motivo Spencer si recherà da Thomas, raccontando dei suoi timori nei confronti di Finnegan. Ma cosa accadrà? Thomas, infatti, ha nelle mani un valido motivo per mettere in crisi lo stesso Liam con Hope. Cosa farà?