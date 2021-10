“Non ce l’ha fatta”, Teresa Langella il triste annuncio dell’ex tronista di Uomini e Donne

L’ex protagonista di Uomini e Donne, Teresa Langella, ha allarmato i suoi tantissimi followers con una serie di stories pubblicate su Instagram, lanciando un accorato appello. Ecco tutto quello che è successo.

Il post di Teresa Langella

Lei è stata una della grandi protagoniste di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Stiamo parlando di Teresa Langella. L’ex tronista, in alcune stories pubblicate su Instagram, ha lanciato un accorato appello. Ha scritto Langella: “Sono indignata, delusa, scioccata. Ho dovuto chiamare da Ischia per fare in modo che venissero a prenderla. Una tartaruga che, lo scopro oggi, è su una spiaggia del villaggio. Ma nessuno dice e fa niente? Non si può restare impassibili”.

In seguito, però, una terribile notizia. Scrive Teresa Langella: “La tartaruga, ovviamente, non ce l’ha fatta, ma almeno non è più abbandonata inerme su quella spiaggia. Spero non ricapitino più cose di questo tipo o quantomeno che si intervenga il prima possibile, almeno”.

La storia d’amore con Andrea Dal Corso

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, una delle coppie più longeve di Uomini e Donne, sono amatissimi dal grande pubblico. I due, tra l’altro, sembrano essere pronti per il grande passo. Ha spiegato Langella: “Mi sento felice e innamorata come il primo giorno e non potrebbe andare meglio di così. Come ogni coppia, abbiamo i nostri alti e bassi, ma sappiamo gestire e superare le difficoltà alla grande“.

I due hanno ripreso la convivenza, sospesa a causa degli impegni lavorativi di entrambi. La coppia è pronta ad allargare la famiglia? Vedremo.