Una Vita, anticipazioni lunedì 4 ottobre: il diabolico piano di Ildefonso

Come di consueto nel primo pomeriggio di lunedì 4 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Una Vita, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che si verificheranno ad Acacias.

Ideata da Aurora Guerra, Una Vita, come dichiarato dalla sua stessa creatrice durante un’intervista, si ispira alla storica serie Downton Abbey, Upstairs – Downstairs, oltre a comprendere svariati riferimenti alla letteratura spagnola che hanno influenzato le dinamiche tra i personaggi e gli eventi che si verificano nella soap opera.

Le accuse di Ildefonso a Camino

Ildefonso, dopo la sofferta confessione, accusa Camino di averlo ingannato e di essere a conoscenza dei suoi gusti e delle sue inclinazioni. L’uomo inoltre aggiunge di averla sposata proprio per questo motivo. Camino si renderà conto di come Ildefonso l’abbia semplicemente usata come copertura per i suoi problemi fisici e non abbia mai provato nulla per lei. La donna, sconvolta, deciderà di rivelare tutto ad Anabel, invitandola però ad essere discreta. Nonostante ciò la figlia di Marcus si ubriacherà durante una festa e svelerà il segreto di Ildefonso agli ospiti, lasciando tutti a bocca aperta.

Lo scontro tra Ramon e Antonito

Nel frattempo in casa Palacios si è dato il via a una vera e propria guerra politica. La scelta di Antonito di scendere in politica al fianco dei conservatori ha fatto infuriare Ramon da sempre esponente dei liberali, fazione opposta rispetto a quella del figlio. Lo scontro ideologico tra i due sconfinerà tra le mura domestiche portando non poco scompiglio all’interno della famiglia.

La proposta di José

Bellita grazie all’aiuto di José sta finalmente riuscendo ad accettare l’idea che sua figlia affronterà la gravidanza senza di lei e che riuscirà a cavarsela. La donna per evitare di pensare a questa situazione proverà a tenersi impegnata, ma José è consapevole che per ritrovare la propria serenità Bellita deve immergersi in qualcosa che le piaccia veramente. Per questo motivo l’uomo le proporrà di incidere un disco dei suoi più grandi successi.