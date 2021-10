Il Paradiso delle Signore, anticipazioni lunedì 4 ottobre: il ritorno di Ezio stravolge la vita di Gloria

Come di consueto l’inizio della nuova settimana segna anche l’arrivo di nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore che terranno compagnia ai telespettatori a partire dal primo pomeriggio di lunedì 4 ottobre. Ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare i protagonisti.

In onda dal 2015, Il Paradiso delle Signore si ispira all’omonimo romanzo di Émile Zola pubblicato nel 1883, ovviamente con alcuni notevoli cambiamenti a partire dall’ambientazione che nel caso del libro è la città di Parigi mentre nella serie a fare da sfondo alle vicende dei protagonisti è Milano.

Adelaide è pronta a fare di tutto

Adelaide continua ad essere molto preoccupata per la presenza di Flora a Milano, oltre a provare risentimento nei confronti di Vittorio per aver offerto un lavoro alla Ravasi prolungando la sua permanenza nel capoluogo lombardo. La Contessa, inoltre ha scoperto che il suo ex marito Achille ha lasciato una lettera alla figlia, Flora, di cui però nessuno conosce il contenuto se non la diretta interessata. La donna teme che la giovane stilista nasconda una grosso segreto e farà di tutto per scoprire il contenuto della missiva.

Gloria è in seria difficoltà

L’arrivo di Ezio a Milano con una nuova famiglia ha sconvolto Gloria. La donna non si aspettava questo improvviso ritorno del su ex marito, ma soprattutto non immaginava di trovarselo tutti i giorni al Paradiso. Gloria è in seria difficoltà e proverà in tutti i modi a evitare di incontrare l’uomo dovendosi giustificare per le sue continue assenze. Armando è l’unico al corrente di tutta la situazione e di conseguenza l’unica persona che può darle una mano.

Salvatore e Anna

Salvatore è ormai innamorato di Anna. Il giovane è intenzionato ad approfondire la conoscenza con la Imbriani, nonostante sia rimasto deluso dalla reazione della ragazza al suo regalo. Le anticipazioni rivelato che il barista riuscirà a trovare una passione in comune con Anna e punterà tutto su questa per provare a conquistarla. Riuscirà nel suo intento o la ragazza stroncherà il tutto?