Avete mai visto la figlia di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli? Sempre più uguale alla mamma

La storia d’amore tra gli ex gieffini Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli procede a gonfie vele. Ma conoscete la figlia della coppia? Lei identica a sua mamma.

Il post di Katia Pedrotti

Loro sono stati due grandi protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello. Si sono conosciuti proprio nella casa più spiata d’Italia e tra le quattro mura di Cinecittà è nato il loro grande amore. Era il 2004 e, da allora, i due non hanno smesso di amarsi. Stiamo parlando di Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli. E dire che in molti nutrivano dubbi sulla relazione tra i due ai tempi della casa. Ma già qualche anno dopo il reality, la coppia ha avuto una bambina, Matilda – nel 2007 – e in seguito Tancredi, nato nel 2013.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli sono molto attivi sui social, in particolar modo Instagram, dove condividono anche scatti di quotidianità e spensieratezza in famiglia. Difficile in questi post non notare l’incredibile somiglianza di Matilda con mamma Katia, anche se i tratti somatici richiamano a papà Ascanio. La giovanissima ha un bellissimo rapporto con i genitori.

La storia d’amore tra Katia e Ascanio

Inizialmente, all’interno della casa, Katia ha respinse la corte di Ascanio, ma tra i due la scintilla è scattata fuori da Cinecittà. Lo ha raccontato la stessa Katia in una recente intervista: “In casa c’era attrazione ma ci siamo innamorati soltanto una volta usciti, siamo andati a convivere quasi subito”.

Dopo il reality, Ascanio ha ripreso il suo lavoro di istruttore di golf, ma non si è certo allontanato dal mondo dello spettacolo, come del resto Katia. I due, hanno condotto insieme un programma radiofonico, Appuntamento al buio, su Radio Latte e Miele. Mentre, su Sky, hanno condotto il programma televisivo Una valigia per due.