Mia Ceran, avete mai visto il compagno della conduttrice Rai? Ecco chi è e cosa fa nella vita Federico

Mia Ceran è una delle conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, ma chi è il compagno della giornalista? Ecco di chi si tratta.

Nata a Treviri in Germania nel novembre del 1986, Mia Ceran fino all’età di 13 anni è cresciuta negli Stati Uniti per poi traferirsi a Roma dove ha conseguito il bachelor’s degree in Businness Administration presso la John Cabot University. La conduttrice ha dato il via alla propria carriera da giornalista collaborando con la sede romana della CNN per poi approdare in casa Mediaset dove ha lavorato per il programma Matrix e successivamente passare a Rai 3 fino ad arrivare alla conduzione di Quelli che il Calcio con Luca e Paolo.

Chi è Federico Ferrari

Ma chi è il compagno di Mia Ceran? Si tratta di Federico Ferrari, non fa parte del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento e nella vita si occupa di marketing come responsabile globale degli eventi e della comunicazione di Diesel, noto brand di abbigliamento. Ferrari è laureato in Scienze della comunicazione presso l’università IULM e in passato ha lavorato a lungo per Mtv Italia, in particolare come brand manager di Comedy Central Italia.

Il primo figlio di Mia e Federico

Mia e Federico, secondo quanto riportato convivono a Roma ormai da molti anni, e nelle ultime settimane è nato il loro primo figlio. La conduttrice aveva annunciato di essere incinta durante la diretta di Quelli che il Calcio e l’8 agosto tramite un post su Instagram ha comunicato ai suoi follower la nascita di Bruno Romeo.

Mia Ceran oltre la televisione

Mia oltre ad essere un volto noto del piccolo schermo, è anche molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove oltre ai contenuti sul proprio account è parte integrante del progetto Will Media, che si occupa di raccontare i grandi eventi di attualità attraverso la produzione di contenuti multimediali. In particolare la giornalista da quasi un anno è la voce di The Essential, rassegna stampa in formato podcast della durata di 5 minuti che ha fin da subito ottenuto un ottimo riscontro balzando nelle prime posizioni delle classifiche di Spotify.