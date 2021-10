Walter Nudo, il terribile racconto della malattia: “Non camminavo più”

Walter Nudo si racconta senza filtri e confessa di aver combattuto a lungo contro il mostro della depressione: ecco le sue toccanti parole.

Si è mostrato sempre come un guerriero forte e tenace, Walter Nudo, conquistando il cuore del pubblico italiano che lo ha seguito nelle sue avventure televisive.

Il presentatore e attore è riuscito a vincere ben due reality, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, con il grande favore dei fan che lo hanno premiato per la sua personalità saggia e mite.

Walter Nudo, nuova vita: “Non ho soldi, ma sono felice”

Non tutti sanno che l’ex vincitore del Gf Vip ha lottato a lungo con la depressione: l’uomo ha rilasciato un’intervista al settimanale Ora, in cui ha raccontato il difficile percorso per uscire dal buio tunnel della malattia. Nel 2018 l’attore è stato colpito da due ictus ed è stato sottoposto a un’operazione al cuore. La sua vita è cambiata: “Avevo tutto ma non ero felice, adesso non ho più soldi ma ho scoperto cosa è la felicità. Ho chiuso con la tv che ho sempre fatto, mi ha dato tanto ma è tempo di fare altro. Adesso di soldi non ne ho, ma sono felice”, ha detto.

L’attore ha preferito allontanarsi dal mondo dello spettacolo per ritrovare la pace e la serenità senza l’occhio dei riflettori puntato addosso. Walter Nudo si è dimostrato estremamente forte ed ha preferito celare il lato triste della sua esistenza: ne parla ora che è riuscito a tirarsi su e a lasciarsi alle spalle un passato tormentato.

Walter Nudo e la lotta alla depressione: “Mi considero un sopravvissuto”

“Ho sperimentato depressione, bancarotta, non camminavo più, mi sono operato al cuore, mi sono separato. Ora ho messo tutto questo a disposizione degli altri, ho avuto tutto, successo, soldi, auto, però non dormivo la notte.”, ha confessato Walter, mettendo da parte la vergogna per una situazione che coinvolge numerose persone quotidianamente. La sua testimonianza di uomo di spettacolo colpito dalla depressione risulta utile per quanti si trovano ad affrontare questo nemico invisibile e pericoloso, di cui si preferisce non parlare, ma che andrebbe esposto per togliere forza alla malattia.

Sono tanti i momenti delicati che ha dovuto affrontare e superare Walter, facendo i conti con la sofferenza nel corso degli anni. Utilizzando le sue parole e forti metafore, Nudo ha provato a raccontare il dolore provato, rivelando quali sono state le difficoltà da superare, come la morte del caro zio, e facendo il punto sulla situazione attuale. “Mi considero un sopravvissuto, il dolore non è evitabile nella vita, la sofferenza sì. Tutti possiamo avere dei momenti felici, l’Universo ci dà dei segnali chiari, ma spesso non li capiamo” , ha raccontato Walter Nudo che oggi appare completamente diverso.

Per lanciare un messaggio di impatto, Walter si è impegnato nella stesura di un libro, ripercorrendo al suo interno tutta la strada fatta per sollevarsi dalla situazione in cui era caduto. “Racconterò quattro anni di intenso viaggio in me stesso, racconto molti aneddoti spiegando con schiettezza il mio percorso”, ha detto Nudo.