Uomini e Donne, Tina a cena con Giorgio Manetti? La stoccata a Gemma: “Ti porto i suoi saluti”

Nel corso della scorsa puntata di Uomini e Donne, Tina Cipollari ha rivelato di aver incontrato Giorgio Manetti, mandando su tutte le furie Gemma Galgani. Ma cosa è successo davvero?

Le parole di Tina

Anche questa stagione di Uomini e Donne, programma cult di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, si è aperto con lo scontro tra la dama torinese Gemma Galgani e l’opinionista della trasmissione, Tina Cipollari. Quest’ultima, nel corso della scorsa puntata, ha parlato dell’ex compagno, conosciuto proprio negli studi di Cologno Monzese, di Gemma. Di chi si tratta? Di Giorgio Manetti.

Ha raccontato Tina rivolgendosi alla dama Isabella Ricci: “Isabella, ti porto i saluti di Giorgio Manetti. L’ho incontrato l’altra sera a cena, vi saluta tutti, ma mi ha detto in particolare di salutare te. Prova tanta ammirazione nei tuoi confronti, mi ha fatto delle domande su di te. Mi ha chiesto di farti i complimenti, e di dirti che sei una donna stupenda e meravigliosa”. Gemma ha subito chiesto a Tina: “Sei andata a cena con Giorgio?”. L’opinionista ha chiarito di averlo incontrato casualmente in un ristorante, ma la dama torinese non è sembrata troppo convinta della risposta.

Tina Cipollari e il suo nuovo fidanzato

Ma non è tutto. Nel corso della discussione con Gemma Galgani, Tina Cipollari ha anche rivelato di aver ritrovato l’amore. Ha spiegato l’opinionista: “Io, nel frattempo, mi sto rifacendo una vita con un altro uomo”. Tina ha chiesto a Maria De Filippi di poter portare negli studi di Uomini e Donne il suo nuovo compagno.

Avverrà davvero? Gemma ha accusato Tina di voler portare in studio un attore che possa fingersi suo compagno. Ma cresce spasmodica l’attesa tra i telespettatori.