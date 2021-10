Lo strano caso Fedez – Rai: querela ritirata e ritorno a Che Tempo Che Fa | Pace fatta tra il rapper e Viale Mazzini?

Nelle scorse ore, Fedez, ha annunciato che sarà ospite di Fabio Fazio negli studi di Che Tempo Che Fa, su Rai Tre. Ma cosa è accaduto alla querela di Viale Mazzini a seguito delle accuse del rapper dopo il Concerto del Primo Maggio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’annuncio a sopresa

L’intervento durante il Concerto del Primo Maggio a Roma – trasmesso in diretta da Rai Tre – scatenò un vero e proprio putiferio mediatico. Non solo: nelle ore successive, il rapper Fedez, denunciò pubblicamente il tentativo di censura da parte di alcuni dirigenti e funzionari Rai, attraverso alcune stories pubblicate sul suo seguitissimo account Instagram.

La Rai, per tutta risposta, annunciò l’intenzione di querelare Fedez per diffamazione. Nelle scorse ore è però arrivata una doppia notizia. Come ha anticipato l’agenzia Ansa, Viale Mazzini avrebbe deciso di ritirare la querela. Non solo: il rapper sarà ospite del programma di Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa.

Nel maggio scorso

Dunque pace fatta tra Fedez e la Rai? Al momento non è facile rispondere a questa domanda. Difficilmente Fedez non interverrà sull’argomento questa sera. Negli studi di Rai Tre sarà accompagnato da Orietta Berti e Achille Lauro.

Nel maggio scorso, il Capogruppo in Vigilanza Rai, Massimiliano Capitano, definì la querela nei confronti di Fedez: “Un atto dovuto e doverosi, sui temi fondanti della nostra democrazia”. Il rapper replicò: “Sono orgoglioso di ciò che ho fatto, lo rifarei altre mille volte. Sono pronto ad affrontarne le conseguenze”.