Gianfranco Vissani, conoscete l’ex moglie del famosissimo chef? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Conosciamo Gianfranco Vissani come rinomato chef che ha trovato spazio anche in numerosi programmi televisivi: meno si sa, invece, sulla moglie Eleonora Vissani.

Hanno fatto scalpore le dichiarazioni del cuoco stellato Gianfranco Vissani riguardo alle donne in cucina: il rinomato chef ha diviso l’opinione pubblica scatenando l’ira dell’universo femminile.

Tra le donne più colpite dalle sue affermazioni c’è stata anche la moglie Eleonora Vissani, che ha deciso di prendere le distanze dal marito, il rinomato chef dalla carriera ricca di successi culinari.

Gianfranco Vissani e le dichiarazioni sulla vita privata: “Non mi fidanzo”

Eleonora si è chiusa nel silenzio ed ha preferito non commentare le uscite infelici del marito: sembra impossibile rintracciarla sui social e c’è anche chi si è domandato se effettivamente la relazione tra i due sia terminata o meno. Sulla coppia aleggia un vero e proprio mistero, vista anche la presenza di un altro matrimonio del Vissani nel 2008 con Veronica Amitrano. Scandagliando le varie interviste rilasciate dal cuoco a colpire è soprattutto quella rilasciata al programma radiofonico La Zanzara, nella quale rivela di non avere rapporti fisici da diverso tempo. “Ma è una vita che non tocco una t**a. Non mi fidanzo, non basta alle donne portarle fuori a cena, vogliono di più. Ormai è quasi un anno che non tr***o”, ha detto in modo più che colorito il cuoco.

Leggi anche —> Panico negli studi di Serena Bortone | Romina Carrisi sviene in diretta

In tutti questi anni la moglie di Vissani è sempre stata da sostegno a Gianfranco, che si è esposto a proposito della situazione dei ristoratori durante la pandemia, anche se ha preferito rimanere nell’ombra e non si è mostrata nelle occasioni mondane che hanno visto il marito protagonista. Le uniche immagini di Eleonora sono quelle diffuse dai paparazzi quando l’hanno immortalata in occasione di una giornata al mare insieme ad un’amica.

Eleonora, Giovanna, Veronica: il mistero sulle donne intorno a Gianfranco Vissani

Il mistero si infittisce se si pensa alla prima moglie del cuoco, Giovanna Di Girolamo, sposata nel ’95. “Sono stato stupido. Non ero pronto per andare all’altare. Mi sono sentito mancare il respiro quel giorno. Mi sono accasciato sulla macchina fuori dalla chiesa. È durato pochissimo, tre anni. Oggi la mia ex e unica moglie Giovanna lavora qui con noi. ‘Ho la mia guardiana’, mi dice Luca, mio figlio, l’unico, 42 anni”, dice lo chef, che ha subìto anche la declassazione di una stella Michelin, lasciando trapelare un’informazione che aumenta i dubbi sul ruolo di Eleonora nella sua vita.

Leggi anche —> Paura per Piero Angela, ricoverato in ospedale dopo un incidente domestico

Luca, che da molti è stato indicato come il figlio della coppia, non è molto conosciuto in Italia, ma a livello professionale ha all’attivo diversi successi, avendo scelto di seguire le orme del padre e avendo vinto il premio Miglior Maitre d’Italia da Identità Golose. Un uomo circondato, dunque, da molte donne è Gianfranco Vissani, definito lo Chef più famoso d’Italia, un personaggio molto popolare, apprezzato soprattutto per la sua personalità diretta, per essere senza peli sulla lingua e per i trucchi culinari che negli anni ha svelato ai tanti appassionati di cucina che seguono le sue apparizioni nei programmi tv e negli spazi tutti suoi.