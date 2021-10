“L’ha lasciato”, addio definitivo per Cristel: la figlia di Albano e Romina ha deciso

La figlia di Albano Carrisi e Romina Power, Cristal Carrisi, ha preso una decisione che ha allarmato e non poco i suoi tantissimi fans. Ecco tutto quello che è successo.

Le voci di una crisi di matrimonio

Lei è la secondogenita dell’ex coppia d’oro del mondo dello spettacolo nostrano, ovvero Albano Carrisi e Romina Power. Stiamo parlando chiaramente di Cristel Carrisi, classe ’85, amatissima dal grande pubblico. Negli ultimi mesi si è parlato con insistenza di una crisi tra Cristel e suo marito, l’imprenditore cileno-croato Davor Luksic.

I due sono convolati a nozze il 3 settembre del 2016 a Lecce, con una bellissima cerimonia. La coppia ha avuto tre bambini: Kay Tyrone, nato il 10 maggio 2018, Cassia Ylenia, nata il 10 agosto 2019 e Rio Ines, nata il 23 settembre 2021. Ma costa sta accadendo davvero alla coppia? Da diverso tempo ormai i due non tornano in Puglia, presso la tenuta Carrisi di Cellino San Marco, anche a causa della pandemia.

La decisione di Cristel Carrisi

Proprio durante i rumors di una possibile crisi matrimoniale, Cristel Carrisi ha preso una drastica decisione. La giovane, di norma molto attiva sui social, ha deciso di chiudere e il suo account Instagram e di allontanarsi dai social. Una scelta che ha scosso e non poco i suoi tantissimi fans. Sin dal suo trasferimento in Croazia, Cristel ha cercato di allontanarsi sempre di più dalle luci del mondo dello spettacolo.

Ad ogni modo, la decisione sembra non essere collegata alle voci sul suo matrimonio. A conferma di tale ipotesi, molti utenti non hanno potuto non notare un tag – con nome di Cristel – appartenente ad un nuovo profilo privato, in un post pubblicato da Romina Junior.