Un Posto al Sole, anticipazioni lunedì 4 ottobre: Marina è pronta a reagire

Come di consueto nella prima serata di lunedì 4 ottobre andrà in onda un nuovo episodio di Un Posto al Sole, ecco alcune anticipazioni sugli eventi che dovranno affrontare gli inquilini di Palazzo Palladini.

In onda dal 1996, Un Posto al Sole è una delle soap opera più apprezzate del panorama televisivo italiano che grazie alle coinvolgenti trame e alle meravigliose ambientazioni è riuscita a conquistare milioni di telespettatori ormai affezionati ai protagonisti della serie.

Un nuovo sospettato

Renato, grazie alle indagini condotte da Franco e Niko, è stato finalmente scagionato. Il suo nome non fa più parte della lista dei sospettati per l’aggressione di Susanna, nonostante ciò il colpevole non è ancora stato trovato. I dettagli svelati da Franco e dal Poggi hanno sicuramente dato una svolta alle indagini aprendo nuove piste e soprattutto individuando un nuovo possibile colpevole: Pasquale. Tuttavia la sua colpevolezza è da verificare e attualmente il principale indiziato rimane Mauro.

Marina è pronta ad agire

Fabrizio sembra aver perso la testa. Le difficoltà del suo pastificio e le critiche a lui rivolte hanno messo in crisi l’uomo che non ha avuto la forza di reagire cercando conforto nell’alcol e mostrando un atteggiamento molto aggressivo. Le condizioni dell’uomo preoccupano Marina, che finalmente sembra essere decisa a prendere provvedimenti per aiutarlo. Cosa succederà al loro matrimonio? I due riusciranno a risollevare le sorti del loro rapporto?

Alberto e Clara

Nel frattempo Alberto e Clara avranno di nuovo modo di confrontarsi. I due si incontreranno al battesimo del piccolo Federico e avranno un lungo e duro faccia a faccia che secondo quanto rivelato dalle anticipazioni potrebbe portare a dei risvolti diversi da quelli a cui i telespettatori sono abituati.