Mistery Land, prima puntata su Italia Uno: Conduttori ed Argomenti

Stasera inizia l’avventura di Mistery Land, il nuovo programma di Italia Uno parte con la prima puntata, ecco chi saranno i conduttori della nuova trasmissione e gli argomenti trattati durante la serata.

Chi condurrà il programma

Una delle novità di Mediaset per questo autunno è Mistery Land, da come si evince dal titolo è un programma di divulgazione scientifica, attraverso il quale si raccontano vicende miseriose, sulla continuità di Mistero, trasmesso negli ultimi anni da Italia Uno, rete dove avrà luogo questa nuova trasmissione condotta dall’inedita coppia formata da Alvin ed Aurora Ramazzotti.

Per Alvin si tratta di un ritorno su Italia 1, dopo aver condotto tra il 2015 ed il 2017, About Love e Bring The Noise, mentre nel 2019 vi era stata l’esperienza con Ilary Blasi in Eurogames, con la stessa conduttrice e showgirl romana aveva invece fatto da inviato a L’isola dei famosi, ed insieme erano stati giovanissimi presentatori di Top of the Pops su Rai 2 nei primi anni 2000. Riguardo ad Aurora Ramazzotti, le sue eperienze sono relative a Le Iene ed a Vuoi scommettere?, dove era stata inviata del programma condotto dalla madre, Michelle Hunziker.

Cosa vedremo stasera e nelle altre puntate

Questa sera sarà la prima puntata delle 6 previste, ognuna di esse sarà trasmessa il lunedì sera, quella odierna si intitolerà La grande favola dell’igonoto. Gli argomenti trattati durante l’esordio del programma riguarderà quelle situazioni nelle quali la scienza non è riuscita a comprendere ed a poter catalogare verità, si cercherà dunque di capire se i fenomeni descritti abbiano qualche attinenza soprannaturale o meno.

Ognuna delle puntate tratterà argomenti differenti, sempre attinenti con il mistero, come nel caso di streghe, fantasmi e templari, senza dimenticare gli avvistamenti di presunti o tali UFO. I produttori del nuovo programma sono Irene Bellini e Roberto Giacobbo, quest’ultimo tornerà nei mesi successivi con Freedom. Nel frattempo, il suo spin-off, vale a dire Mistery Land, avrà inizio questa sera su Italia 1 alle ore 21 e 20.