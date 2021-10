Ainett Stephens, la ricordate a Il Mercante in Fiera? Quanto è cambiata negli anni la gieffina

Ainett Stephens è una delle attuali concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e sta facendo molto parlare di sé per alcune dinamiche che si sono venute a creare nel gruppo. Non tutti sanno che è stata una delle protagoniste assolute de Il Mercante in Fiera anni fa. Ecco com’era nel ruolo della Gatta nera.

La carriera di Ainett

Ainett Mary Stevens Sifontes è nata a Ciudad Guayana il 28 aprile 1982 ed è una modella e showgirl venezuelana naturalizzata italiana. Ha iniziato la sua carriera di modella sfilando in intimo per gli eventi più importanti del Sudamerica e nel 2004 è arrivata in Italia. Durante il lavoro si è laureata al corso di Scienze della Comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nel 2006 si è fatta conoscere ulteriormente grazie al ruolo della Gatta nera nei quiz Il mercante in fiera condotto da Pino Insegno su Italia 1. Ha partecipato anche a due edizioni di Ciao Darwin come concorrente e ha condotto sulle reti Rai otto edizioni del Festival Internazionale del circo di Montecarlo. Tra il 2009 e il 2011 ha preso parte al programma Chiambretti night in qualità di showgirl. Ha anche avuto un ruolo nel film Amici miei – Come tutto ebbe inizio di Neri Parenti. Adesso si sta mettendo alla prova davanti alle telecamere del Grande Fratello vip 6. Tutti sono concordi nel dire che sia dotata di una bellezza stratosferica e, osservando le foto di quando indossava le vesti della Gatta nera, pare che lo scorrere del tempo non abbia inciso per niente.

La Gatta nera più bella della tv

In questi giorni Ainett sta facendo parlare di sé per la questione della frase formulata da Soleil Sorge. In pratica quest’ultima le avrebbe dato della scimmia, ma senza alcun riferimento razzista. Sia lei che la maggior parte della casa hanno interpretato la frase in questo modo, dunque nella diretta di venerdì scorso 1° ottobre c’è stato il putiferio. Non a caso Alfonso Signorini ha dovuto interrompere il collegamento con la casa. Nonostante tutto Ainett può contare sul sostegno dei suoi fan che la seguono fin da suoi primi esordi ne Il Mercante in Fiera. Si presentava al pubblico indossando una tuta aderente e con una scollatura che lasciava poco spazio all’immaginazione. I capelli erano ricci e indossava degli accessori che le davano un tocco ulteriore di sensualità.

Ainett e Goria: capitolo chiuso

Ainett è stata anche al centro dell’attenzione per la situazione che stava vivendo con Amedeo Goria. Quest’ultimo le faceva delle avances, però lei ha deciso di dargli un freno. Nel frattempo la casa la fidanzata di lui ha sempre detto che sarebbe entrata nella casa se non si fosse data un contegno. Per fortuna pare che non assisteremo a questo scontro titanico, dal momento che i due si sono allontanati.

