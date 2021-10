Aldo Montano e Manuela Arcuri, perché è finita tra i due? Dopo anni finalmente la verità

Aldo Montano è un concorrente dell’attuale edizione Grande Fratello Vip 6 e pare che sia uno dei preferiti dal pubblico. Non tutti sanno che ha avuto una storia d’amore con la bellissima attrice Manuela Arcuri. Adesso hanno accanto altri partner. In realtà si sono lasciati per un motivo ben preciso. Ecco cosa è successo.

Aldo Montano, uno dei concorrenti più amati del Gf Vip 6

Aldo Montano si è allontanato dalla casa per una settimana per questioni legate al Covid. Per fortuna non c’è stato nulla di cui preoccuparsi, di conseguenza si è rimesso in gioco davanti alle telecamere. Trascorre la maggior parte del suo tempo in compagnia del giovane Manuel Bortuzzo, creando così dei disagi nella principessa Lulù. Tutti non possono fare a meno di amarlo perché è una persona pacata, tendente al confronto e non vuole pesare sul gruppo. Chi lo segue fin dai suoi primi esordi sa bene che ha avuto una relazione con una delle attrici più belle nel mondo dello spettacolo italiano. Stiamo parlando di Manuela Arcuri. Hanno avuto un’intensa storia d’amore che poi è giunta al termine e solo in un secondo momento è stata lei, durante un’intervista al settimanale Chi, a spiegare il motivo della loro decisione.

“Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori”

Il magazine di gossip di Alfonso Signorini ha pubblicato le frasi pronunciate tempo fa dalla bellissima attrice: “Abbiamo capito che certe divergenze di vedute fra noi non possono più essere superate. Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori“. Le persone a loro più vicine sostenevano che in quel periodo Manuela era molto impegnata con il lavoro al punto tale da trascurarlo. Come se non bastasse le liti erano all’ordine del giorno, ragion per cui è stata lei a lasciare la casa situata nei pressi di Roma che avevano scelto come nido d’amore.

Nuova vita per entrambi

Da allora sono passati tanti anni e adesso sono felici accanto ad altre persone. Aldo Montano è sposato con la 22enne russa Olga Plachina, anche lei un atleta di grande spessore, che ha conosciuto grazie ad alcuni amici in comune. In realtà pare che hanno avuto un periodo di crisi e per questo motivo si sono allontanati. Poi è tornato il sereno e hanno deciso di convolare a nozze. Per quanto riguarda Manuela Arcuri, invece, ha un compagno che si chiama Giovanni Di Gianfrancesco. Non ha nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo, non a caso è un imprenditore edile. I due vivono la loro favola da 9 anni, ma per il momento non hanno intenzione di sposarsi. Hanno un figlio di nome Mattia e ha 5 anni.

