Grande Fratello Vip, una nuova concorrente ex Temptation Island entrerà nella casa?

Durante le ultime puntate del Grande Fratello Vip abbiamo spesso assistito a degli interventi da parte di Valentina Nulli Augusti, ex fidanzata di Tommaso Eletti. Valentina ha più volte fatto ingresso all’interno della casa con lo scopo di fare chiarezza sulla sua condizione di donna ferita.

Ad oggi, però, la situazione potrebbe cambiare. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, sembrerebbe che Valentina Nulli Augusti potrebbe ben presto tornare all’interno della casa più spiata d’Italia, ma con una differenza: non più con il ruolo di ospite, bensì di concorrente. . La quarantenne, intanto, ha pubblicato un nuovo post su Instagram diretto a chi, da un po’ di tempo a questa parte, la sta accusando di essere solo alla ricerca di visibilità. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le ultime dichiarazioni di Valentina

Come tutti di certo saprete, nelle ultime settimane Valentina Nulli Augusti è finita sotto una sorta di “gogna mediatica” a causa del comportamento troppo duro avuto nei confronti sia del suo ex, Tommaso Eletti, sia dei concorrenti del Grande Fratello con i quali si è confrontata in una delle ultime puntate del reality. A tal proposito, tramite un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale, Valentina ha spiegato le ragioni del suo atteggiamento e della sua costante presenza all’interno del programma.

Ecco le dichiarazioni fatte dalla donna sui social: “Ci riprovo visto che qualcuno che non accetta la verità è intento a segnalarmi… Sono la donna più buona, dolce e zen del mondo. Con un cuore grande. Ma se mi calpesti e attacchi gratuitamente, ti metto a tacere senza mezze misure, usando un eufemismo… […] Chi ha l’intelligenza di capire, comprende molto bene… per chi non la ha, osservate attentamente dietro di me la vastità. Ora non vi intoppate con il mantra della visibilità recitato dagli stolti in loop a cui si è incastrato il neurone. La visibilità è una conseguenza dell’esposizione e di tutto ciò che è accaduto successivamente… non certo dipeso da me. Sono rimasta in silenzio per molto tempo… quando invece avrei potuto farmi ‘pubblicità’ come è stato detto, molto prima, e invece non l’ho mai fatto. Ma a tutto c’è un LIMITE. Continuare a essere lesa, giudicata ‘ad minchiam’ appunto, attaccata senza sapere nulla, senza sapere la realtà delle cose… anche no. E francamente, c’è visibilità e visibilità… Quella legata per molti di oggi alla mediocrità, e quella legata a contenuti un filo più profondi”.

Le parole di Gabriele Parpiglia

Il noto autore e giornalista Gabriele Parpiglia, molto attivo sui social, pronto a battersi e a dire la sua per qualsiasi cosa richieda attenzione, in una delle ultime puntate di Casa Chi, ha espresso il suo pensiero inerente a Valentina Nulli Augusti e alla sua presenza all’interna del reality.

Ecco le parole del giornalista: “Innanzitutto bisogna dire una cosa: che il punto in cui Valentina è andata in onda segnava, nella curva dello share, uno dei punti più alti. Questo non è un dato che va sottovalutato. Sia la prima volta che la seconda. Questo ci porta a pensare che il pubblico con Valentina ha preso il traino di Temptation Island e non con Tommaso che, dentro la casa, anche per la giovane età, non ha dato quello che doveva dare. Ecco, se voi ora mi state per caso chiedendo – io lavoro anche al Grande Fratello – se per caso Valentina entrerà come concorrente nella casa, vi dico assolutamente no”. L’ultima frase, tuttavia, è stata accompagnata con un cenno di assenso fatto con la testa dallo stesso Gabriele. Cosa dovremo aspettarci nelle prossime puntate?