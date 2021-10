Quelli che il Lunedì sbarca su Rai Due, l’esperimento in prima serata con Luca e Paolo e Mia Ceran

Questa sera parte l’avventura di Quelli che il lunedì con la prima puntata, andiamo a vedere come si comporrà il cast del programma di Rai 2, oltre agli ospiti presenti in studio e non solo.

La storia del programma

Dopo tanti anni, Quelli che il calcio cambia nome, aggiungendo al titolo, dopo la scomparsa della parola calcio, lunedì. Sarà infatti trasmesso per la prima volta nel giorno iniziale della settimana e non la domenica pomeriggio, rompendo una tradizione di quasi 30 anni. Era infatti il 1993 quando venne creata la trasmissione, dove venivano seguite le partite del campionato di Serie A.

Sotto la regia di Paolo Beldì, il primo storico presentatore della trasmissione fu Fabio Fazio, il quale condusse fino al 2001 su Rai 3 e poi passato sul 2. Nelle prime edizioni si crearono storici inviati, da Suor Paola ad Idris, passando per Takahide e Massimo Alfredo Giuseppe Maria Buscemi, senza dimenticare le storiche imitazioni di Teo Teocoli. Dopo il conduttore ligure, fu la volta di Simona Ventura per 10 anni, mentre dal 2011 si sono alternati alla conduzione di Quelli che il Calcio, Victoria Cabello, Nicola Savino e dal settembre 2017 Luca e Paolo.

Le novità di questa stagione

Narrando in presa diretta gli incontri del campionto italiano di calcio, la trasmissione nel corso degli anni si è dovuta adeguare alla minor presenza di partite, le giornate di Serie A sono infatti diventate sempre più spezzettate, e la domenica pomeriggio è diventata più povera nei contenuti calcistici, ragion per cui è avvenuto lo spostamento al lunedì sera.

Confermati alla conduzione del programma, Luca e Paolo, i quali verranno affiancati dalla giornalista Mia Ceran. I due diretti interessati hanno dichiarato come nella trasmissione verrà dato più spazio alle gag ed all’intrattenimento, essendo il cast pieno di comici. Ci saranno infatti Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji ed Ubaldo Pantani, a cui si aggiungeranno i giovani Tommaso Faoro, Carmine Del Grosso e Chiara Galeazzi, senza dimenticare la parte sportiva con Marco Mazzocchi e Federico Russo, oltre agli interventi di Melissa Greta Marchetto e del grande Adriano Panatta. Durante la prima puntata, saranno presenti come ospiti Sara Simeoni e Francesco Gabbani; la diretta tv di Quelli che il lunedì è prevista alle ore 21 e 10 su Rai 2.