Mistery Land: Aurora Ramazzotti alla prova della conduzione in prima serata, sulle orme di mamma Michelle?

Di crescere non si smette mai, ed è un passaggio fondamentale della vita di ognuno di noi. Arriva un momento in cui, come è giusto che sia, i ragazzi smettono di essere solo figli e intraprendono il proprio percorso fatto di scelte, errori e nuove esperienze. Questo momento è giunto anche per Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti.

Aurora, 24 anni, oggi è una giovane donna intenta a costruire il suo futuro. Dopo essersi iscritta alla facoltà di Sociologia, la ragazza ha preferito dedicarsi al lavoro nel mondo dello spettacolo, mostrando fin da subito le sue doti e il suo talento. A partire da questa sera, lunedì 4 ottobre, Aurora sarà alla conduzione, insieme ad Alvin, di Mystery Land, un nuovo programma di divulgazione in onda su Italia 1. A tal proposito, la giovane conduttrice ha di recente rilasciato un’intervista a Super Guida Tv, in cui ha svelato anche a quale reality show le piacerebbe partecipare. Scopriamo insieme le parole di Aurora.

Un’esperienza tutta nuova

Aurora Ramazzotti condividerà l’esperienza di conduzione di Mystery Land insieme ad Alvin, formando così una nuova coppia di conduttori mai testata prima. Così come in tutti i settori, anche nel mondo dello spettacolo è possibile che tra colleghi non si vada d’accordo: i cattivi rapporti sul lavoro rendono tutto più difficile e, a meno che non si è davvero bravi a nasconderle, le tensioni vengono percepite anche dai telespettatori. Questo, tuttavia, non è di certo il caso di Alvin e Aurora, anzi! La giovane conduttrice, durante l’intervista rilasciata a Super Guida Tv, ha così raccontato il rapporto con il suo nuovo collega: “Alvin è stata una bellissima scoperta. È nata una bella sintonia ed è qualcosa che sicuramente si noterà guardando il programma”.

Sempre nel corso delle medesima intervista, Aurora ha svelato anche il suo rapporto con il paranormale, il quale rappresenta uno dei tempi affrontati all’interno della sua nuova trasmissione: “[…] Sono sempre stata molto attratta, fin da piccola, a queste tematiche, e in particolare agli eventi paranormali. Speravo di vivere in prima persona queste situazioni, ma una cosa che ho imparato facendo questo programma è che non tutti sono predisposti a vivere determinate situazioni. Bisogna aspettare. Posso confessarti, però, che durante le riprese in alcune occasioni ho provato un po’ di paura“.

“Partecipare a un reality? Dipende…”

Al giorno d’oggi sono pochi, davvero pochi, i personaggi dello spettacolo i quali non hanno mai partecipato a un reality show. Super Guida Tv ha chiesto ad Aurora se anche lei fosse interessata a questo tipo di esperienza; la giovane conduttrice ha affermato quanto segue: “Dipende dal tipo di reality. […] Mi piacerebbe molto fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare a L’isola dei famosi e ho ammirato chi ha trovato il coraggio. Io non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo”.