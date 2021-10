Alvin, avete mai visto sua moglie Kali? Ecco chi è e cosa fa nella vita

Accanto al conduttore Alvin, seppur sempre senza prendere la scena, c’è la moglie Kali Wilkes: ma chi è la londinese che ha rubato il cuore dell’ex inviato de L’Isola dei famosi?

Classe 1977, Alvin – al secolo Alberto Bonato – è uno dei conduttori più giovani della televisione italiana. Dopo essere stato scelto alla fine degli anni Novanta come volto di Disney Channel, ha avuto l’occasione di lavorare su Italia 1, La7 e anche in Rai. La carriera di Alvin è stata in continua ascesa: prima programmi musicali, poi l’approdo a Verissimo come inviato e, ancora, L’Isola dei famosi, la conduzione di Bring the noise, di Eurogames – in coppia con Ilary Blasi – e, infine, il nuovo programma in tandem con Aurora Ramazzotti, Mistery Land – La grande favola dell’ignoto, in partenza su Italia 1 dal 4 ottobre.

Da sempre, accanto ad Alvin, c’è la moglie Kali Wilkes, che ha conosciuto quando era ancora agli esordi della carriera e si divideva tra Londra e l’Italia. L’incontro tra il conduttore e la compagna è avvenuto in un ristorante di Lignano Sabbiadoro, dove lei era in vacanza e lui a cena con un amico. Da quel momento i loro sguardi non si sono più persi e Alvin, approfittando della registrazione di Top of the Pops a Londra, ha avuto modo di continuare a frequentare la sua Kali.

Alvin e Kali, un matrimonio da favola

Dopo un lungo periodo durante il quale Alvin e Kali si sono frequentati nel fine settimana, lei ha scelto di trasferirsi in Italia per imparare la lingua.

Poi è iniziata la convivenza e, in seguito, il matrimonio celebrato nel settembre del 2007 alla presenza dei parenti più stretti e degli amici.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Alvin ha ammesso di essere riuscito a realizzare i suoi sogni professionali proprio grazie alla moglie Kali, che gli ha permesso di continuare a lavorare occupandosi della famiglia.

“Sono molto felice perché ho realizzato tanti sogni professionali – aveva raccontato lui – . È anche merito di mia moglie, che si dedica a tempo pieno ai nostri due figli”.

Dopo il matrimonio, infatti, la famiglia di Alvin e Kali si è allargata con la nascita, nel 2009, di Tommee, e quattro anni più tardi di Ariel.

Chi è Kali Wilkes?

Di Kali Wilkes si hanno pochissime notizie poiché ha sempre scelto di rimanere nell’ombra nonostante sia legata ad un uomo di spettacolo.

Spesso presente nelle foto social o nei video Instagram pubblicati dal marito Alvin, Kali ha anche un suo profilo social seguito da circa 4mila follower.

Originaria di Londra, Kali trascorre gran parte del tempo insieme ai figli Tommee e Ariel, ma sembra anche essere molto appassionata di sport e amante del mare.

Il sogno di Alvin e della moglie è quello di dar seguito alla loro favola e, magari, un giorno trasferirsi nel paese di origine dei genitori di lei: le Barbados.