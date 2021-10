Grande Fratello Viop, Salvo Veneziano spara a a zero contro Alfonso Signorini: “Il Grande Fratello è stato rovinato da un….”

Salvo Veneziano va all’attacco contro Alfonso Signorini e usa parole pesanti. L’ex gieffino non riesce a superare la sua espulsione dal reality, avvenuta nella vecchia edizione e attraverso un post su Instagram, si pone delle domande e fa alcuni confronti.

L’accusa di razzismo a Soleil Sorge

L’ex gieffino Salvo Veneziano non le manda di certo a dire. Senza esitazione in queste ore, ha pubblicato un lungo post su Instagram in cui, ancora una volta, attacca Alfonso Signorini. Non si tratta di un commento celato, ma piuttosto diretto verso il conduttore, colpevole secondo lui, di non saper gestire le dinamiche dello show e di non essere coerente nelle sue decisioni e prese di posizione.

Soleil Sorge come sappiamo, è stata accusata di razzismo da Ainette Stephens e Raffaella Fico. La sensuale Influencer ha chiamato “scimmie” Samy e Ainett perchè urlavano, mentre c’era in corso una comunicazione da parte della redazione. E’ stata proprio la Fico a sollevare la polemica, insinuando che quella parola, soprattutto in alcune parti del mondo, equivale ad un’offesa razzista.

Le parole di Salvo Veneziano contro Signorni

Ma cosa c’entra Salvo Veneziano? L’ex gieffino non ha gradito la reazione di Alfonso Signorini. Quest’ultimo infatti ha difeso la Sorge e ha preso le distanze dai commenti degli altri concorrenti. L’imprenditore siciliano, titolare di 17 pizzerie, non ci sta! “Chi siamo noi per mettere una persona in croce ? Ho sentito bene ? Una persona ha chiesto scusa e basta? Adesso mi pongo delle domande. E’ palesemente raccomandata? Ci sono degli interessi dato che è sotto agenzia con il suo amico prediletto???? Addirittura attacca gli altri concorrenti per difendere lei , mai vista una cosa del genere .. l’imparzialità di un conduttore dove è finita ????? Tutti noi prima di essere messi al patibolo abbiamo chiesto scusa, ma il trattamento è stato molto diverso. L’unica cosa che mi spiace veramente che il Grande Fratello è stato rovinato da un pagliaccio”.

Sono queste le parole che Salvo ha messo nero su bianco in un post su Instagram. Del resto già in una recente intervista rilasciata a Super Guida TV, il secondo classificato della prima edizione del Grande Fratello aveva commentato: “Dopo la squalifica, con Alfonso abbiamo pianto nei camerini e ci siamo abbracciati. Poi però in trasmissione mi ha fatto una ramanzina davanti a milioni di italiani. Ci sono rimasto davvero male. Da quel giorno è iniziata la mia battaglia contro Alfonso e qualsiasi cosa venga fatta sbagliata io lo faccio notare”. Una ferita evidentemente ancora aperta, che Salvo non riesce a rimarginare.