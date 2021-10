Conoscete James, il figlio di Giucas Casella? Ecco chi è e cosa fa nella vita

E’ nato dalla relazione di Giucas Casella e una ballerina inglese. Chi è il figlio segreto dell’esperto di ipnosi e concorrente del Grande Fratello Vip? Si chiama James

Tempo fa si è parlato molto di lui, quando la sua madre biologica, Carol Torr, è apparsa nel salotto di Barbara D’Urso a Domenica Live, a dichiarare parole al vetriolo, nei confronti del padre. Stiamo parlando di James Casella, classe 1987.

James per un pò di tempo è stato il figlio segreto di Giucas Casella. Erano i primi anni Novanta e l’esperto d’ipnosi era all’apice del suo successo. Questo figlio, a quanto pare non lo voleva. James infatti è arrivato per caso , ma Giucas ha cambiato idea sulla sua posizione di padre, dopo essere stato consigliato da Pippo Baudo. Alla fine l’artista non solo ha riconosciuto il bambino, ma ha chiesto e ottenuto anche l’affido esclusivo, crescendolo insieme alla compagna Valeria Perilli.

Giucas Casella risponde alla madre del figlio

Carol Torr tuttavia dopo qualche anno si è ribellata a tutto ciò. La donna è andata da Barbara D’Urso accusando l’ex compagno di averla privata del figlio, perchè negli anni, non ha più avuto modo di vederlo, insinuando che Giucas, abbia volontariamente tenuto il ragazzo lontano da lei.

La risposta di Giucas non si è fatta attendere. Poco dopo lui e il figlio sono andata a Vieni da Me da Caterina Balivo , commentando così le parole dell’ex ballerina: “Ha visto James poche volte, ma non ha mai chiesti di vederlo di più e proprio per questa ragione le sue dichiarazioni mi fanno stare male. Mi ha accusato di aver ostacolato il loro rapporto, ma non è vero perché poteva vederlo quando voleva”

Chi è James?

Ma chi è James, il figlio di Giucas Casella? Oggi è un 34enne ed è l’orgoglio di papà. Ha un modo di fare garbato e posato e ha lo stesso sorriso del suo famoso padre. Quando ha compito 30 anni, è stato lui stesso a voler contattare la madre biologica.

James Casella fa un lavoro lontano dal mondo dello spettacolo, infatti è un medico. Da poco è diventato papà rendendo nonno Giucas, il quale è ovviamente al settimo cielo.