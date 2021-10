Il noto ballerino Stefano De Martino ha spento le sue 32 candeline ieri, domenica 3 ottobre, e nella valanga di messaggi ricevuti, spuntano auguri speciali e inaspettati che fanno il pienone di like.

Domenica, 3 ottobre 2021, Stefano De Martino ha festeggiato i suoi 32 anni. Un ottimo traguardo per il più conosciuto e amato ballerino d’Italia che, oltre la sua brillante carriera professionale, è uno dei più ambiti uomini del Bel Paese, amato e corteggiato dalle donne.

Sulla sua vita sentimentale, non si è mai placato il gossip perché il pubblico è sempre più curioso di sapere come vive Stefano De Martino il suo privato e chi sono le donne del suo cuore. Un posto importante è stato sicuramente occupato dalla sua ex moglie Belen Rodriguez con la quale, infatti, ha avuto il suo primogenito, Santiago. La storia con la bellissima e sensuale showgirl sudamericana, però, si è conclusa definitivamente e le strade della Rodriguez e dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi si sono divise per sempre.

Eppure per amore di Belen, Stefano De Martino aveva messo in gioco e fatto saltare una relazione altrettanto importante, nata con la bravissima cantante Emma Marrone. Un addio abbastanza drastico tra la coppia ma che, ad oggi, non porta strascichi. Scopriamo insieme cos’è accaduto.

Per Stefano De Martino arrivano degli auguri inaspettati

Il web è letteralmente impazzito di fronte ad un commento inaspettato per tutti, e forse anche per il festeggiato, il ballerino Stefano De Martino. Infatti l’ex marito di Belen Rodriguez ha compiuto gli anni ieri, domenica 3 ottobre 2021, spegnendo le sue 32 candeline.

L’ex ballerino di Amici ha pubblicato la sua foto sul profilo Instagram ufficiale e si trova seduto su uno sgabellino, guarda l’obiettivo, soddisfatto, e tiene in mano due candeline che segnano l’età raggiunta. Appena pubblicata la foto, sono piovuti tantissimi commenti di auguri da parte di personaggi noti e meno noti.

Dalla regina della domenica di Rai Uno, Mara Venier, passando per Sandra Milo e arrivando alla grande cantante Fiorella Mannoia, il bagno di auguri e messaggi speciali per Stefano De Martino è arrivato puntuale per il suo compleanno.

Tra tutti questi commenti social, però, balza all’occhio degli utenti uno speciale ed inaspettato, quello della sua ex fidanzata Emma Marrone.

Cosa ha scritto Emma a Stefano?

La maturità e la sensibilità della cantante dalla voce ruggente, Emma Marrone, torna a confermarsi di nuovo. Con il suo semplice ma spontaneo commento: “Auguri Ste'” aggiungendo un affettuoso emoticon di un bacio con il cuore, la cantante manda i suoi auguri al suo ex fidanzato.

Nonostante Emma sia stata lasciata da De Martino per la Rodriguez e nonostante la sofferenza passata per questa divisione, la Marrone dimostra ancora una volta la sua signorilità e soprattutto evidenzia come per lei sia tutto ‘acqua passata’.

Nessun rancore da parte di Emma per Stefano e il web apprezza immensamente al punto che piovono oltre due mila like a questo augurio scritto dalla Marrone.