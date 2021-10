Beautiful, anticipazioni 5 ottobre: Liam si scontra con Ridge e Thomas per Steffy

Anticipazioni e curiosità sull’episodio di oggi, martedì 5 ottobre, della soap statunitense Beautiful, in onda dalle 13.40 circa su Canale 5. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

La puntata odierna

Quest’oggi, dalle 13.40 circa su Canale 5, torna con un nuovo episodio l’amatissima soap Beautiful. Andiamo a vedere tutte le anticipazioni odierne di martedì 5 ottobre. Nella scorsa puntata, Liam si è recato da Ridge, dopo aver parlato con il Dottor Finnegan, per esternargli le sue preoccupazioni circa la nascente relazione tra il giovane medico e la sua ex Steffy. Secondo lo Spencer, tale comportamento, potrebbe inficiare la cura della Forrester.

Liam, inoltre, decide di parlare anche con Thomas, suo acerrimo nemico ed ex compagno di Hope. Ma, da entrambi, riceve soltanto scetticismo: Ridge e Thomas sono infatti convinti che Liam sia mosso soltanto da gelosia. Ma ad insinuare il dubbio in Liam è stato suo padre Bill, ovvero il responsabile dell’incidente che ha coinvolto Steffy.

Le anticipazioni americane

Intanto, le anticipazioni che giungono dall’oltreoceano, ci disegnano un quadro incredibile all’interno della soap. Liam, tradirà Hope con Steffy, demolendo, tra l’altro, la nascente relazione tra quest’ultima e il Dottor Finnegan.

Ma il figlio di Bill è convinto che Hope abbia tradito a sua volta, dal momento che accadrà qualcosa di incredibile che riguarda il figlio della coppia. In realtà, Thomas, prendendo la palla al balzo della preoccupazione di Liam per Steffy, metterà in atto uno dei suoi sordidi piani per riconquistare Hope.