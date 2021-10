Francesca Beggio: età, carriera e vita privata di Azzurra della serie Luce dei tuoi occhi

“Luce dei tuoi occhi” è la nuova fiction targata Mediaset che sta facendo il pieno di ascolti: conosciamo meglio Francesca Beggio, interprete di Azzurra.

Settembre è il mese delle ripartenze e delle novità: spazio, dunque, alle nuove fiction Mediaset che stanno già facendo registrare ottimi dati d’ascolti.

Tra le serie tv in evidenza spicca “Luce dei tuoi occhi”, in onda su Canale 5 ogni mercoledì sera a partire da settembre 2021.

“Luce dei tuoi occhi”: la nuova fiction di Canale 5 è già un successo

Gli episodi di “Luce dei tuoi occhi” saranno in tutto dodici e saranno divisi in puntate di due episodi per volta, trasmessi in prima serata. La trama ruota intorno alla figura di Emma Conti, interpretata da Anna Valle, famosa étoile internazionale che da anni vive a New York.

La donna ha scelto di trasferirsi da Vicenza negli Stati Uniti dopo la morte della figlia Alice, avvenuta poco dopo la sua nascita. Non ha, però, rinunciato alla danza e continua a lavorare come ballerina. Sarà una lettera anonima a riportarla in quel passato che ha dimenticato con dolore.

Leggi anche: Anna Valle oggi: cosa fa l’ex Miss Italia ed attrice di Commesse?

C’è chi ipotizza che Alice sia ancora viva e che frequenti proprio l’Accademia di Vicenza di cui Emma diventa insegnante. Tra le tante ballerine che affollano il suo corso potrebbe esserci proprio la sua bambina. Tra tutù e scarpette a punta si intrecciano le storie di queste ragazze di cui Emma diventa confidente e amica, mentre scopre un nuovo amore, quello per il professore Enrico Leoni, interpretato da Giuseppe Zeno.

Chi è Francesca Beggio, l’attrice di Azzurra in “Luce dei tuoi occhi”

Il cast di “Luce dei tuoi occhi” è composto da attori di grande esperienza e volti nuovi. Tra i personaggi in evoluzione c’è Azzurra, interpretata da Francesca Beggio. Nella serie tv Azzurra è la moglie di Roberto (Luca Bastianello), fratello della protagonista. Anche lei ha a che fare con il mondo della danza: è un’ex ballerina ed amica di Emma, ma ha sempre sofferto del confronto con lei. La protagonista, infatti, ha sempre mostrato un talento maggiore.

Chi è Francesca Beggio? Un’attrice italiana, nata il 21 settembre del 1979. Bellissima, con occhi azzurri e capelli castani, la donna è nata sotto il segno zodiacale della Vergine. Ha cominciato a recitare fin da giovanissima, muovendo i primi passi nell’Accademia Internazionale dello Spettacolo di Milano (Metodo Orazio Costa).

Leggi anche: L’Allieva 4, le novità sul futuro della fiction: a rischio ci sarebbe Lino Guanciale

Ha ricoperto diversi ruoli dall’esordio della sua carriera ad oggi in fiction di successo e film-tv che hanno fatto il pieno di ascolti, come Il maresciallo Rocca e l’amico d’infanzia, Agrodolce, Ris Roma 2 – Delitti imperfetti, Mai per amore, Il clan dei camorristi, Rex, Don Matteo 9 – La scelta, La bella e la bestia, Catturandi – Nel nome del padre, L’ispettore Coliandro, Non uccidere. Attualmente il pubblico italiano ha modo di apprezzarla ogni mercoledì sera in onda su Canale 5. Della sua vita privata non si sa molto, la donna conduce una quotidianità molto riservata che non viene esibita sui social, preferendo tenersi lontana dai riflettori quando non è al lavoro.