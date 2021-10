Clizia e Paolo Ciavarro presto genitori, ma arriva un’amara rivelazione

Paolo Ciavarro e Clinzia Incorvaia hanno annunciato, lo scorso fine agosto, di essere in dolce attesa di un maschietto. Ma mamma Eleonora Giorgi ha avuto qualcosa da rivelare sulla vicenda. Ecco tutto quello che è successo.

Le parole di Eleonora Giorgi

Loro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quarta edizione, e tra loro è scoppiato subito l’amore. Stiamo parlando della coppia, amatissima dal grande pubblico, formata da Clinzia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due, qualche settimana fa, hanno fatto un bellissimo annuncio via social: la modella ed influencer, infatti, è in dolce attesa e sarà un maschietto. Tutti felicissimi, anche se la mamma di Paolo, l’attrice Eleonora Giorgi, ha voluto togliersi un sassolino dalla scarpa.

Naturalmente Eleonora Giorgi si è detta al settimo cielo per la notizia di diventare nonna. Ma in un’intervista rilasciata a BlogTivvù, ha rivelato un particolare retroscena della notizia della dolce attesa di Clinzia Incorvaia. L’attrice ha infatti spiegato di aver atteso invano una telefonata da parte del suo ex marito, e padre di Paolo, Massimo Ciavarro, per condividere la gioia insieme. Ha raccontato: “C’è ancora un grande affetto tra noi, ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.

Leggi anche ——> Uomini e Donne momenti di panico per Gemma: è accaduto davanti a tutti

La storia d’amore tra i due

Per Clinzia Incorvaia si tratta del secondo figlio, dopo la nascita di Nina, nata dal matrimonio con il frontman e musicista de Le Vibrazioni, Francesco Sarcina. La storia d’amore dell’influencer, che il prossimo 10 ottobre compirà 40 anni, e Paolo Ciavarro, 29 anni, ha fatto discutere per la differenza di età tra di loro.

Leggi anche —–> “Hai lasciato Allegri” Ambra a ruota libera: “Ho pianto tutta la notte”

Tra i due va tutto a gonfie vele e presto diventeranno una famiglia, in barba agli scettici che dubitavano del loro sentimento all’interno della Casa.