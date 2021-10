Elodie, la ricordate al tempi di X-Factor? Completamente diversa | Ecco com’è cambiata la cantante

Oggi è una vera showgirl apprezzata per il suo incredibile talento vocale e la sua capacità di tenere il palco, ma la ricordate al suo primo provino? Facciamo un salto indietro nel percorso artistico di Elodie.

Cantante di punta del panorama musicale italiano, ma anche co-conduttrice, pop star e ballerina protagonista di un medley esplosivo nel corso dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, infine autrice di un commovente monologo sulla sua vita: parliamo di Elodie, artista di successo e punto di riferimento per le tante donne che decidono di non rinunciare ai propri sogni. Ma com’era prima di diventare la diva che tutti noi conosciamo? Facciamo un tuffo nel passato e ripercorriamo la sua carriera.

I primi “no” di Elodie: X Factor e Amici

La storia di Elodie inizia con un grande “no”: quello ricevuto alla seconda edizione di X Factor. Superati provini iniziali e il bootcamp, infatti, viene esclusa dalla rosa dei concorrenti ammessi al talent. All’epoca Elodie aveva appena 18 anni e non sapeva che di lì a poco avrebbe ricevuto un altro rifiuto: quello ad Amici di Maria De Filippi.

L’inizio del successo

Un rifiuto che, tuttavia, qualche anno dopo si trasforma nel suo opposto: Elodie, infatti, nel 2015 prende parte al talent show di Canale 5. Qui, riesce ad arrivare seconda alle finali, vincendo il Premio della critica giornalistica Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio. Nello stesso periodo, esce il suo primo album: Un’altra vita, prodotto da Luca Mattioni e Emma Marrone. Il disco raggiunge ben presto la seconda posizione della classifica italiana degli album e viene certificato disco d’oro dalla FIMI per le oltre 25.000 copie vendute.

Sanremo, prima e dopo

La svolta arriva nel 2017, quando Elodie partecipa alla 67esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, che le permette di arrivare alla serata finale piazzandosi all’ottavo posto. Subito dopo, parte il suo primo tour e iniziano collaborazioni di successo: Nero Bali, con Michele Bravi e Gué Pequeno, Margarita con Marracash, Mal di testa con Fabri Fibra solo per citare le più famose.

LEGGI ANCHE: Elodie, Michele Bravi e Fedez in difesa della legge Zan

Elodie icona del mondo dello spettacolo

In men che non si dica, Elodie raggiunge la vetta del successo: i suoi brani vengono certificati dischi di platino (spesso doppi o addirittura tripli), la rivista Vogue realizza per lei un articolo definendola «cantante italiana al vertice delle classifiche e musa del brand Versace» e in più viene nominata artista femminile dell’anno. Tutti riconoscimenti che rendono Elodie un’icona indiscussa del mondo della musica e dello spettacolo, tanto che è proprio lei ad essere scelta da Alessandro Cattelan per omaggiare Raffaella Carrà in occasione del suo debutto in Rai con lo show Da Grande. In un medley senza tempo, la giovane cantante romana conquista il pubblico e omaggia in modo impeccabile quella che è stata un’artista immensa della TV italiana e internazionale. A questo punto viene solo da chiedersi cos’altro Elodie ha ancora in serbo per noi.