I fan del conduttore de Le Iene sono molti curiosi di scoprire dettagli della sua vita privata e così vediamo insieme chi è Manuela, moglie di Nicola Savino.

Simpatico e sempre con la battuta pronta, Nicola Savino è entrato nella costellazione dei più bravi ed amati conduttori televisivi e radiofonici d’Italia. La sua carriera è iniziata nel lontano 1984, in alcune radio locali della sua zona, ovvero Lucca.

La radio, quindi, è stata la palestra di Nicola Savino che, oltre a permettergli di farsi conoscere, gli ha dato molta esperienza. E difatti, come ogni primo amore, Savino, pur facendo il salto di genere verso la televisione, non ha mai abbandonato la radio, dove ancora oggi lavora presso Radio Deejay.

Intanto, però, con una lunga gavetta è emerso il suo talento e così Nicola è approdato in televisione e anche al cinema. In quest’ultimo campo ha lavorato come attore per il film Agente matrimoniale mentre ha interpretato il ruolo di un cameriere nel film Mi fido di te.

Il grande successo è arrivato con la conduzione de Le Iene, di cui è stato anche autore per anni, insieme a Zelig, anche se alle spalle Nicola Savino ha registrato molteplici esperienze in programmi di grande successo, come per esempio Quelli che il calcio o Colorado.

Una vita professionale sempre in poppa ma cosa si sa della vita privata di Nicola Savino?

Ecco Manuela, moglie di Nicola Savino

Nonostante il suo estro molto gioviale e aperto, il conduttore Nicola Savino tende a tutelare la sua vita privata e la sua famiglia dalle luci dei riflettori. E’ per questo che parla poco di se e dei suoi cari ma è noto che Savino ha accanto una moglie che ama molto, Manuela Suma.

La maggior parte delle informazioni che si hanno della vita privata di Nicola Savino arrivano dai profili social della coppia che, solitamente, non fa vita mondana. Su Instagram, però, la coppia si ritrae sempre molto felice e sorridente insieme, dimostrando un amore che procede a gonfie vele.

Manuela Suma è una donna bellissima e affascinante e, nonostante i tanti impegni del marito, riescono a ritagliarsi del tempo per loro e per la loro coppia, con cene romantiche e viaggi in giro per il mondo.

Manuela Suma è la costumista dei vip

Galeotto per il loro amore è stata proprio Radio Deejay: infatti durante l’allestimento di uno shooting fotografico per un calendario, la coppia si è conosciuta nel 2009 e, colti da un amore travolgente, lo stesso anno si sono sposati. Dal loro amore è poi nata la piccola Matilde.

Manuela Suma lavora nel mondo dello spettacolo ma dietro le quinte, è infatti la costumista dei vip. In particolare Manuela curava il look di Benedetta Parodi quando era impegnata nella sua rubrica di cucina.

La moglie di Nicola Savino ha poi deciso di continuare a coltivare la passione per la moda, creando un proprio brand per una linea di costumi da bagno, “Beachside”, promossi da Alessia Marcuzzi.