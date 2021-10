Ornella Muti e la rivelazione sul flirt con Adriano Celentano: “Non mi sembra rispettoso…”

Il flirt tra Ornella Muti e Adriano Celentano è stato confessato dai diretti interessati, ma oggi l’attrice decide di mettere fine alle continue domande su ciò che è stato tra loro negli anni Ottanta.

L’incontro tra Ornella Muti e Adriano Celentano è avvenuto sul set de Il Bisbetico Domato, rivisitazione in chiave comica de La bisbetica domata di William Shakespeare. A quella prima conoscenza tra i due attori, ai tempi all’apice della carriera, seguì un secondo incontro, sempre sul set di un film diretto da Castellano e Pipolo: Innamorato pazzo. Ed è proprio in quel periodo che tra la Muti e Celentano sarebbe scattata la passione.

Negli anni Ottanta si scrisse e si chiacchierò molto di quell’amore clandestino, soprattutto perché il Molleggiato era sposato con Claudia Mori – ancora sua moglie – e l’attrice era legata a Federico Fachinetti, suo marito dal 1988 al 1996. Se ai tempi, però, nessuno dei diretti interessati confermò il chiacchiericcio sul loro conto, a distanza di anni è stato Adriano Celentano a decidere di raccontare tutta la verità ammettendo di aver tradito la moglie con Ornella Muti.

Gelo tra Ornella Muti e Adriano Celentano

“Fra me e Claudia c’è sempre stato amore, abbiamo attraversato una crisi, 20 o forse 30 anni fa, ma siamo una famiglia unita – aveva confessato il Molleggiato in occasione del processo per una denuncia mossa contro un giornalista di Panorama – . La crisi coincise a causa di un rapporto con Ornella Muti, ci fu una storia, i fotografi ci inseguivano dappertutto”.

Con queste parole, dunque, Celentano confermò ciò di cui i media avevano scritto anni addietro, ma suscitò anche la totale disapprovazione della Muti.

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, l’attrice commentò: “[…]A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d’amore con me. Era vero, ma sono rimasta colpita. Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo. Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano”.

Infastidita dalla confessione di Celentano, quindi, Ornella Muti ammise il tradimento nei confronti di Fachinetti e sottolineò la totale mancanza di rispetto da parte del collega di cui, ad oggi, non parla volentieri.

Ornella Muti e l’astio contro Celentano

Ospite di Ti sento, programma condotto da Pierluigi Diaco e in onda in seconda serata su Rai 2 il 5 ottobre, Ornella Muti ha esplicitamente chiesto di non ricevere più domande sul flirt con il Molleggiato.

Interrogata dal conduttore riguardo le continue curiosità su ciò che è stato più di 30 anni fa, l’attrice ha commentato: “La gente è curiosa, si vuole fare i fatti degli altri”.

“Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso, per nessuno di noi – ha proseguito lei seria – . È importante il rispetto, presumo. Le cose vanno fatte sempre con attenzione verso gli altri”.

Così, Ornella Muti ha glissato elegantemente sulle domande relative il passato con Adriano Celentano invitando Diaco a non compiere lo stesso “errore” fatto spesso da altri giornalisti.