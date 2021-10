Grande Fratello Vip, la lettera dell’ex compagna di Manuel Bortuzzo: “Torna ad essere te stesso”

La puntata di lunedì 4 settembre del Grande Fratello Vip è stata ricca di emozioni e lacrime versate. Lacrime di gioia, di tenerezza, di forza, ma anche di nostalgia e di sofferenza. Ancora una volta, a regalarci tutte queste sensazioni è stato Manuel Bortuzzo il quale, con le sue parole, è riuscito come sempre a entrare nel cuore di tutti noi.

Ieri sera, Alfonso Signorini ha deciso di dedicare a Manuel un momento molto speciale attraverso le parole scritte per lui da Federica Pizzi, ex fidanzata del gieffino. Scopriamo insieme il contenuto della lettera e la reazione del nuotatore.

Le dedica di Federica per Manuel

Tutti noi, fin da subito, ci siamo affezionati a Manuel Bortuzzo, alla sua storia e al suo modo di affrontare la vita. Ogni settimana il nuotatore ci regala nuove emozioni, le quali sono in grado di farci ragionare e di insegnarci a non sottovalutare mai ciò che di bello accade nella nostra vita. Quello di ieri sera è stato un momento a dir poco commovente: Federica, ex fidanzata del nuotatore, ha deciso di scrivergli una lettera a cuore aperto. Le parole della ragazza avevano lo scopo di dare forza a Manuel, di spronarlo, e di fargli ammettere (a sé stesso e agli altri) che ultimamente qualcosa gli sta impedendo di vivere appieno l’esperienza all’interno della casa.

Ecco alcuni estratti della lettera di Federica dedicata a Manuel Bortuzzo: “Ti scrivo perché è vero che ci siamo lasciati, ma il nostro legame va oltre questo. Io ti conosco molto bene, ma cosa ti sta succedendo? Adesso guardandoti da casa non vedo più quella luce nei tuoi occhi, rimani sempre un gran figo, ma non vedo più quel ragazzo autoironico che mi aveva fatto perdere la testa. Dove sei finito?”. Successivamente, Federica ha aggiunto: “Torna a essere te stesso, il Manuel che tutti amiamo e a cui sono legatissima. Tante persone hanno messo in discussione quello che c’è stato tra di noi, ma lo sappiamo io e te e il resto non conta. Sorridi, allarga le braccia e sappi che ti aspettiamo fuori il più tardi possibile”.

La reazione di Manuel

Ospite in studio, Federica Pizzi è stata invitata da Alfonso Signorini a raggiungerlo sul palco. Visibilmente commossa, la ragazza non ha voluto che il conduttore aprisse il collegamento con Manuel, in quanto tutto quello che avrebbe voluto dirgli era già stato scritto nella lettera. Non è stato specificato a cosa Federica attribuisca il cambiamento di Manuel degli ultimi giorni; vista la situazione di disagio e confusione vissuta dal gieffino nei confronti del rapporto con Lulù, forse la ragazza ha voluto regalare al nuotatore alcuni spunti su cui riflettere.

Dopo aver ascoltato le parole della sua ex fidanzata, Manuel ha voluto esprimere la sua gratitudine e il suo affetto nei suoi confronti affermando quanto segue: “Abbiamo un rapporto pulito, non me lo aspettavo, ma mi ha fatto piacere. Chi mi ha vissuto fuori mi comprende. Le voglio ancora molto bene, abbiamo passato bellissimi momenti, poi abbiamo capito che non era la cosa più adatta a noi e siamo rimasti in questo rapporto”.