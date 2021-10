Isola dei Famosi, Matteo Diamante attacca Awed: “A me piace la coerenza”

Matteo Diamante attacca Awed e lo accusa di essere cambiato dopo la vittoria de L’isola dei Famosi. Ecco cosa ha detto il vocalist e organizzatore di eventi genovese

Dare valore alla parola “amico”

Sono apparsi molto amici durante la loro partecipazione a L’isola dei Famosi, ma dopo che si sono spente le telecamere Matteo Diamante e Awed, al secolo Simone Paciello, si sono detti addio. E’ quello che emerge da uno sfogo di Damante, fatto sui social e riportato da Webboh:

“In tantissimi mi fate questa domanda e chiarisco una volta per tutte: dentro L’isola è stato bravo a essere amico di tutti, prendendo per il cu*o anche gente più adulta di lui e che gli ha dato anche un supporto (non solo morale), anche me in realtà che sono uno che dà molto valore alla parola “amico”.

Ha risposto l’ex naufrago ai suoi follower, curiosi di sapere come andava l’amicizia con il vincitore del reality condotto da Ilary Blasi.

I due si sono conosciuti proprio in Honduras e tra di loro è nata subito una bellissima amicizia. Le cose però a quanto pare sono cambiate quando lo youtuber napoletano è rientrato in Italia. Matteo e Simone infatti non sono più apparsi insieme e questo non ha fatto altro che insospettire i fan che subito hanno chiesto spiegazioni.

Matteo Damante contro Awed

Matteo non ha esitato a dire come la pensa e sottolineando di non essere più amico di Awed. L’ex naufrago non si è limitato solo a questo ma ha puntato il dito verso l’ex amico non nascondendo una sua forte delusione: “Quando mi apro completamente ad una persona e questa mi tratta male mi allontano (per evitare di sbroccare male). Il tutto va ben oltre il fatto di non rispondere ai messaggi o fare le cose solo per interesse personale. A me piace coerenza, se non lo hai, taglio il rapporto”.

Matteo Diamante prosegue il suo sfogo verso il vincitore del reality, aggiungendo di non essere l’unico ad aver notato questo comportamento: “Sentendo il parere anche di altri concorrenti, uscendo si è rivelato completamente un’altra persona. Come dice Riccardo Dose, tanti influencer hanno bisogno di amici per fare hype, oppure si frequentano pur non sopportandosi. Io no! Se mi stai sulle palle o ti reputo una mer*da ti taglio semplicemente. L’isola è stato un bel gioco e lì dentro ognuno faceva la sua strategia e la sua ha funzionato. Bravo lui, ma a me non piace scherzare o fingere sulla parola “ti voglio bene”. A mente più lucida, mi sarei accorto di cose che lì dentro non potevo vedere”.

Infine conclude che tutto sommato gli augura tutto il successo del mondo ma gli consiglia di trattare meglio le persone che chiama amici.