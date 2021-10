Manuel Locatelli, la proposta di matrimonio sui social | Chi è la sua futura moglie

Aria di preparativi di matrimonio in casa di Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus ha pubblicato un post su Instagram che riporta la parola speciale, composta da due sole lettere: Si. Ad accompagnare la brevissima didascalia, arredata da cuoricino rosso, la foto della sua bellissima fidanzata e futura moglie, Thessa Lacovich.

Proposta di matrimonio social

Nel mondo dello sport va di moda il romanticismo. Anche Manuel Locatelli dopo Marcell Jacobs, ha reso pubblica la sua proposta di matrimonio, fatta poche ore fa, alla sua bella. Il 23enne di Lecco, inserito nella lista stilata da The Guardian, dei migliori cinquanta calciatori nati nel 1998, non ha resistito a condividere con i suoi follower la sua immensa gioia.

E’ un periodo d’oro per lo sportivo e non poteva che essere anche così nella sfera sentimentale. La vittoria degli europei, il primo gol in maglia bianconera, per di più in un derby tutto torinese e adesso anche le nozze. La sua bellissima fidanzata, Thessa Lacovich, alla quale dedica ogni rete, mimando con le dita la “T”, sarà sua moglie. Cosa ha risposto lei? “Sì con tutto il cuore”.

Chi è la futura moglie di Manuel Locatelli

Ma chi è la ragazza che ha conquistato il cuore di Manuel Locatelli? Thessa ha 23 anni ed è originaria della Costa Rica. I due sono fidanzati da ben 4 anni e si amano alla follia. Thessa adora i cani e i viaggi. Si è laureata in Media Advertising all’Università Cattolica del Sacro Cuore e il suo profilo Instagram ha all’attivo ben 71,7mila follower. Qui la protagonista segnala anche un Master in Digital Communication Strategy.

La sua bacheca è tappezzata di foto che la ritraggono in un tutta la sua naturale bellezza, a volte assieme a Manuel Locatelli o anche durante i suoi momenti di relax. Con lei sempre il suo amato barboncino Sam, adottato da poco. L’ultimo post della ragazza riflette il suo attuale stato d’animo: “Chiedimi se sono felice ?” Moltissimi i commenti arrivati al margine del post da parte di amici e conoscenti, che si uniscono al suo grande entusiasmo.