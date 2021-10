Elisa Isoardi non è più single: la conduttrice ha ritrovato l’amore | Ecco di chi si tratta

Per mesi Elisa Isoardi si è dichiarata single ma, a distanza di qualche tempo dall’ultima intervista in cui confessava il suo status sentimentale, la conduttrice pare abbia ritrovato l’amore. E lui non è del tutto sconosciuto al suo cuore.

L’addio a La Prova del Cuoco aveva gettato Elisa Isoardi in uno stato di profondo sconforto. Poi è arrivata l’occasione di Ballando con le stelle e de L’Isola dei famosi, cui ha partecipato con grande spirito di adattamento, almeno fino all’infortunio che le è costato il ritiro immediato dall’Honduras. Eppure, sono bastate poche settimane alla Isoardi per conquistare anche il cuore del pubblico di Mediaset, quasi certo di rivederla sulle reti del Biscione per la nuova stagione televisive.

Per il momento, però, pare che per Elisa Isoardi non ci sia uno spazio televisivo adatto. Lei, intanto, continua a deliziare con ricette speciali i suoi follower su Instagram. I più attenti, però, hanno notato anche una nuova luce negli occhi della conduttrice che, proprio negli ultimi periodi, sembra essersi appassionata al calcio. Questa nuova passione, tuttavia, pare sia nata in seguito al riavvicinamento tra la Isoardi ed un suo ex fidanzato: l’imprenditore Alessandro Di Paolo.

Elisa Isoardi, ritorno di fiamma con Alessandro Di Paolo

Attraverso le sue Instagram story, Elisa Isoardi aveva incuriosito i fan raccontando la domenica presso gli spalti dello stadio Anco Marzio, dove si disputava la partita tra Ostiamare e Monterotondo.

Le domande dei sostenitori della conduttrice, tuttavia, hanno trovato immediatamente risposta: la Isoardi era lì per fare compagnia al suo “nuovo” fidanzato, presidente della squadra di calcio laziale, con cui è stata avvistata da Leggo mentre si scambiava un tenero bacio.

Grande ritorno di fiamma, dunque, tra la Isoardi e Di Paolo che avevano già avuto modo di frequentarsi per un periodo dopo la fine della relazione tra Elisa e Matteo Salvini.

Ai tempi, però, il cuore della conduttrice sembrava non essere ancora pronto ad accogliere un nuovo uomo. Oggi, a distanza di tempo e dopo un lungo periodo di riflessione, pare che lei abbia deciso di ritornare sui suoi passi.

Elisa Isoardi, l’amore dopo una lunga pausa

Eppure, solo lo scorso agosto, Elisa Isoardi confermava di essere single e di volersi godere l’estate in compagnia della famiglia e all’insegna della riflessione.

“È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: la famiglia, le cose reali, vere. È un’estate diversa dalle altre, più profonda… – aveva raccontato al settimanale Oggi – . Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto… Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare”.

“Sto bene, per me l’amore non è un’ossessione – aveva aggiunto, confermando così di essere single – . Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce se stesso, capisce meglio anche l’altro… Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.