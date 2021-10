Don Matteo, Nino Frassica e il clamoroso spoiler della nuova stagione: “Terence Hill? Non è un addio”

Nino Frassica lancia un’ indiscrezione bomba sulle novità di Don Matteo. I fan della fortunata serie sono angosciati dall’addio di Terence Hill alla tonaca nera e alla sua inseparabile bicicletta. Ma sarà poi realmente così? Le parole dell’attore siciliano hanno aperto un barlume di speranza sul ritorno dell’amatissimo Mario Girotti.

Terence Hill lascia Don Matteo

La notizia che Terence Hill abbandonerà il suo amatissimo personaggio Don Matteo gira ormai da diverso tempo. La decisione è stata anche confermata da Luca Bernabei, il regista della serie che va in onda su Rai 1 dal 2000.

“Signori e signore, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo!” sono state queste le parole che hanno mandato in tilt i fan e gli affezionati del prete detective di Spoleto. Per non parlare del fatto che proprio recentemente si sono svolte le ultime riprese ufficiali proprio con Terence Hill, il quale con un post sui social, ha anche salutato il suo personaggio. E’ dunque una cosa sicura: con la tredicesima stagione, che sarà trasmessa all’inizio del 2022, (attualmente in fase di produzione) Terence Hill, lascerà il suo personaggio!

Raoul Bova entra nella serie

Terence Hill va via e arriva Raoul Bova. Un cambiamento che non dispiace, visto che che anche Bova è amatissimo, ma di certo non sarà più la stessa cosa. L’attore romano interpreterà Don Massimo, un ecclesiastico che non indossa la tonaca e che invece della bicicletta, scorrazzerà in moto. Una sferzata che non passa inosservata.

Questa era la certezza, fino a prima dell’ospitata di Nino Frassica a Che tempo che fa. La cosa infatti sembrava ormai definitiva. L’attore siciliano però da Fabio Fazio poco prima della chiusura del programma, ha fatto una dichiarazione che ha letteralmente scombussolato tutte le previsioni.

Cosa ha detto Nino Frassica

Si è trattato proprio di un fulmine a ciel sereno. Certo Frassica è conosciuto per le sue battute e il suo sarcasmo esilarante, eppure questa volta l’attore, che nella serie veste i panni del maresciallo dei Carabinieri Nino Cecchini è sembrato tutto tranne che ironico. “Ad un certo punto della serie Terence Hill andrà via. Poi tornerà. Attenzione, non è un addio, è un arrivederci.” Queste le parole pronunciate da Frassica poco prima della mezzanotte nell’ultima puntata di Che Tempo che Fa.

Eppure il post dello stesso Terence Hill, pubblicato circa una settimana fa, doveva far sollevare qualche curiosità:

“Buon fine settimana amici. Ci rivedremo presto, è una promessa!” Ha scritto in inglese il celebre attore. Non ci resta che attendere le nuove puntate di Don Matteo per capirci qualcosa di più.