Antonino Chef Academy: tutto sul vincitore dello show di Sky Erion Fishti

E’ finita l’avventura a Villa Crespi di Antonino Chef Academy. Dopo prove difficilissime e sfide all’ultimo mestolo, si è decretato un solo vincitore e il suo nome è Erion Fishti, il quale entrerà ufficialmente nella brigata del ristorante del celebre chef napoletano. Consociamolo meglio

E’ lui il vincitore

L’ultima puntata di Antonino Chef Academy ha intrattenuto i telespettatori con un finale grandioso. I più bravi si sono sfidati. Fishti e Quadrelli hanno lottato l’uno contro l’altro per aggiudicarsi la vittoria. Vittoria che è andata al 23enne lucano.

È Erion dunque l’allievo migliore ed è lui che entra ufficialmente nella brigata di Villa Crespi. Nella storia del talent, è il terza a varcare la soglia del prestigioso ristorante. Prima di lui, Davide Marzullo nella prima edizione del 2019 e Francesca Stabile, l’anno scorso.

La finalissima

La finalissima si è svolta con i quattro più bravi, arrivati a due passi dal traguardo: i 23enni Erion Fishti e Fabiana Quadrelli (che si sono scontrati alla finale) e Vivien Aglioni (quarto classificato). La più giovane del gruppo, la 21enne Antonella Rocco, si è fermata al terzo posto.

Ma chi è Erion? Chi è questo ragazzo intraprendente e determinato, amante della cucina e con il sogno di diventare uno chef stellato? Conosciamolo meglio

Chi è Erion Fishti

Il suo account Instagram ha all’attivo 3.736 follower e il suo profilo riporta: Diplomato alla Alma scuola di cucina, oltre alla frase “Se smettessi di sognare, smetterei di cucinare”.

Proveniente da Montescaglioso in provincia di Matera, Erion Fishti di origini albanei ha 23 anni e non ha mai smesso di sognare. La sua ambizione è stata ben rappresentata durante la sua avventura all’Antonino Chef Academy, dimostrando una certa competitività e un forte desiderio di raggiungere l’eccellenza. Questo suo modo di fare a volte, agli occhi dei suoi compagni è apparsa come arroganza.

Si è appassionato alla cucina grazie a sua nonna. Pur essendo così giovane ha già avuto esperienze professionali, sia in sala che al bancone dei cocktail, ma mai come adesso è convinto che la sua strada sia solo la cucina. Adora infatti la cucina moderna e ha una predisposizione per l’arte e la natura. Erion ha le idee chiare: vuole creare qualcosa di nuovo e non rifare quello che è già stato fatto.

Il giovane vincitore di Antonino Chef Academy, si è diplomato alla Scuola Superiore IPSEOA A. Poi ha frequentato l’ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, e da quel momento ha avuto diverse esperienze lavorative.