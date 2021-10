Belen Rodriguez, lo scatto infiamma i social | Le critiche sul web: “Schiaffo alla miseria”

Belen Rodriguez sta facendo parlare di sé per una foto che ha pubblicato di recente. Non sono mancate le critiche per aver ostentato un qualcosa che ha scatenato molti animi sul web. Ecco di cosa si tratta.

Il ritorno di Belen Rodriguez a Tu si que vales!

Belen Rodriguez è una delle showgirl della televisione italiana più amate degli ultimi tempi. Adesso è al timone della conduzione di Tu sì que vales! e accanto a lei ci sono Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Nonostante abbia partorito da poco, tutti sono concordi nel dire che non ha perso la linea perfetta. Il merito è senza dubbio dell’attività fisica, dell’amore di Antonino Spinalbese e della figlia. I fan sono felici per lei, dal momento che ha ormai archiviato la sua storia fatta di alti e bassi con Stefano De Martino. Essendo un personaggio pubblico tende a condividere tanti scatti della sua quotidianità sul profilo Instagram. Di recente ha condiviso un post che ha scatenato delle polemiche.

Critiche per un trolley e un borsa

In poche parole Belen è stata presa di mira da tanti utenti social perché avrebbe condiviso una foto che per molti è stata definita fuori luogo. Nella didascalia ha scritto “In viaggio…” e ha voluto mostrare due valigie. Andando nello specifico c’è un trolley firmato Louis Vuitton e costa 3.000 euro. Poi c’è una borsa birkin di Hermès che ha un valore che si aggira intorno ai 15.000. Se alcuni non hanno visto nulla di grave nella faccenda, altri si sono lasciati andare in commenti pesanti. Si è detto che lei non fa altro che ostentare il lusso che la circonda. La bella argentina è abituata anche a ricevere delle critiche oltre ai complimenti, del resto è questo l’altro volto della medaglia della popolarità.

Dolce dedica a Luna Marì

“Mamma mia cosa sei”, con questa frase Belen ha voluto postare sui social una foto della figlia. Nel giro di poco tempo ha ottenuto più di 350.000 like e tanti complimenti. In effetti tutti sono stati rapiti dalla bellezza della piccola della casa. Il suo sorriso e il suo sguardo dolcissimo avranno sicuramente fatto dimenticare alla madre lo spiacevole episodio delle borse.

