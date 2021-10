“Hai lasciato Allegri” Ambra a ruota libera: “Ho pianto tutta la notte”

Le parole di Ambra Angiolini, compagna di Massimiliano Allegri, durante una diretta social hanno allarmato i fans della coppia. Cosa sta accadendo? Ecco tutta la verità.

La coppia Ambra – Max

Lei è una delle attrici e conduttrici più amate del piccolo e grande schermo, lui uno degli allenatori più vincenti della Serie A, da questa stagione tornato a sedere sulla panchina della Juventus. Stiamo parlando dell’apprezzatissima, e chiacchieratissima, coppia formata da Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri. I due, spesso, sono finiti sotto la lente del mondo gossip. Allegri, dopo due stagioni fermo, è tornato a Torino, trasferendosi dunque in Piemonte.

Anche Ambra Angiolini si è trasferita, da Brescia a Milano, per l’inizio della sua nuova avventura presso Radio Capital, con il programma in onda tutti i giorni, Le Mattine. Negli ultimi mesi si erano fatte insistenti le voci circa una crisi della coppia, alimentate anche dall’assenza di scatti insieme, in particolar modo sui social, dove la conduttrice è molto attiva. In più, un video pubblicato su Instagram, ha allarmato e non poco i fans della coppia.

Le parole di Ambra Angiolini

Durante una recente diretta social dagli studi della radio, in compagnia della collega Stefania Saccinto, Ambra Angiolini ha rivelato: “Scusate, ero veramente brutta stamattina, perché mi girano. la verità è che ho pianto tutta la notte, ho pianto stamattina. Ho pianto. Vado in onda con un magone e ho bisogno di sostegno da parte vostra. Volete sapere perché ho pianto?”. Un utente ha dunque chiesto a bruciapelo: “Max l’hai finalmente lasciato?”.

Ambra non si è di certo scomposta, lasciando rispondere alla sua collega: “Ancora no”. Insomma, tra la coppia non c’è nessuna crisi, anzi.