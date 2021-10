Uomini e Donne momenti di panico per Gemma: è accaduto davanti a tutti

Durante le riprese della puntata di Uomini e Donne di sabato 2 ottobre è accaduto qualcosa di davvero incredibile per Gemma Galgani, davanti a tutto lo studio. Ecco cosa c’è da sapere.

Il gesto di Tina

Tra Gemma Galgani, storica dama del trono over, e Tina Cipollari, protagonista sin dall’inizio della trasmissione nei panni di opinionista, non è mai corso buon sangue, anzi. La rivalità tra le due uno dei leitmotiv di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi tutti i giorni in daytime su Canale 5. Stando alle anticipazioni delle prossime puntate, le due hanno sconvolto lo studio di Cologno Monzese.

Già qualche anno fa, infatti, Tina Cipollari e Gemma Galgani, si sono rese protagoniste di duri scontri – arrivando quasi alle mani – e più volte hanno battibeccato nel corso delle puntate. Durante la registrazione di sabato 2 ottobre, Tina ha buttato un secchio d’acqua fredda contro Gemma, cosa che peraltro era già accaduta in passato. Questa volta, come allora, Maria De Filippi non ha fatto in tempo ad avvertire la dama torinese dell’arrivo di Tina alle sue spalle.

Lo scontro tra Tina e Gemma

Ancora una volta, dunque, lo scontro tra Gemma e Tina prende pieghe inaspettate. Sono in molti, negli ultimi anni, a sottolineare un certo accanimento nei confronti della dama torinese, finita spesso nel mirino degli opinionisti.

La partecipazione di Gemma questo nel programma, del resto, è stata messa in dubbio sino all’ultimo, complice anche questo eterno scontro con Tina. Ancora non sappiamo con precisione quando andrà in onda questa puntata su Canale 5, ma c’è da chiedersi: Gemma prenderà una drastica decisione dopo questo episodio? Staremo a vedere.