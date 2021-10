Le puntate di Uomini e Donne continuano ad essere avvincenti tanto che nella puntata di oggi, 5 ottobre 2021, volano stracci in studio. Cosa andremo a vedere?

Si è aperta una nuova settimana di puntate dello show di Maria De Filippi e il pubblico da casa continua ad appassionarsi a quanto sta succedendo a Uomini e Donne, sia con il Trono Classico che con quello Over.

A quanto pare, già dalle scorse settimane, a dominare per il Trono Classico è il giovane Joele che è stato ‘smascherato’ dalla padrona di casa. Maria De Filippi, infatti, oltre ad essere la conduttrice del dating show, sta diventando una mediatrice importante proprio nelle situazioni inaspettate di Uomini e Donne. Sarà, infatti, la moglie di Maurizio Costanzo a dover placare una diatriba in studio tra un cavaliere ed una dama.

Nella puntata di oggi, 5 ottobre 2021, i protagonisti della scena saranno proprio i cavalieri del Trono Over ed in particolare l’attenzione sarà concentrata sul cavaliere Graziano che farà uno scivolone poco elegante. Di cosa si tratta?

Uomini e Donne: perché volano stracci in studio?

Per quanto riguarda il Trono Classico, secondo i rumors, sembra che il tronista Joele darà il suo addio nelle prossime puntate ma i veri protagonisti della puntata che andrà in onda oggi, 5 ottobre, su canale 5 saranno i cavalieri del Trono Over.

In particolare, i telespettatori oggi vedranno volare stracci nello studio di Cinecittà per via delle rivelazioni piccanti fatte dal cavaliere Graziano. L’uomo, infatti, è uscito con una dama presente in studio e durante la puntata svelerà troppi dettagli del loro incontro.

Di fronte a queste confessioni, la dama in questione si infurierà al punto che ci sarà una diatriba in studio che, secondo le anticipazioni, dovrà essere placata proprio da Maria De Filippi. Chi è la dama in questione? Non ci resta che seguire la puntata in onda alle ore 14.45.

Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne?

Il pubblico da casa è molto affezionato a Giorgio Manetti, uno dei più noti cavalieri di Uomini e Donne, uscito alla ribalta per la sua lunga frequentazione con una delle più conosciute dame, Gemma Galgani.

Mentre le trame del trono Over diventano sempre più avvincenti, c’è un’ampia fetta di supporter di Giorgio che spera in un suo ritorno in studio, magari pronto per corteggiare l’elegante e affascinante dama Isabella Ricci, la donna alla quale il Manetti ha confessato di essere attratto.

In ogni caso, l’ex cavaliere ha sciolto ogni dubbio su un suo eventuale ritorno nel programma, attraverso le pagine del settimanale Mio, dicendo ‘no’ a questa possibilità. Giorgio Manetti ha ribadito la sua stima e ammirazione per la dama Isabella ma anche specificato che con lei farebbe una bella chiacchierata ma non la corteggerebbe.

Infine l’ex cavaliere di Maria De Filippi ha anche motivato il perché del rifiuto al dating show, dichiarando che: “Quello per me è un periodo finito”. Inoltre Giorgio Manetti ha evidenziato come adesso Uomini e Donne sia cambiato rispetto a prima, perché “si litiga e si fa spettacolo con le discussioni”.