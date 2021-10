Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 5 ottobre: per Flora non c’è via di scampo

In attesa di un nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre, ecco alcune anticipazioni sulle avventure dei protagonisti.

La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore ha ormai preso il via da oltre due settimane e sembra non aver deluso le aspettative del pubblico da casa conquistando milioni di telespettatori grazie alle coinvolgenti trame e all’arrivo di nuovi affascinanti personaggi.

La gelosia di Agnese

Il ritorno di Giuseppe ha costretto Agnese a troncare la relazione con Armando. La sarta è una donna sposata e non può permettersi di mandare all’aria il proprio matrimonio. Nonostante i due siano riusciti a mantenere ottimi rapporti, il loro addio è stato molto sofferto. Le anticipazioni però rivelano che Agnese avrà un attacco di gelosia nei confronti di Armando, poiché recatasi nella casa dell’uomo scoprirà i segni di una presenza femminile. In realtà Armando sta semplicemente aiutando Gloria a nascondersi dall’ex marito Ezio, essendo l’unico a conoscenza del suo segreto.

Flora a Villa Guarnieri

Adelaide non perde di vista Flora, la donna è intenzionata a scoprire tutti i suoi segreti e in particolare il contenuto della lettera lasciato alla ragazza dal padre, Achille. La Contessa, viste le sue intenzioni, deciderà che la soluzione migliore è quella di far traferire la giovane a Villa Guarnieri, in modo che avendola sotto lo stesso tetto non potrà mai perderla d’occhio. Umberto non sarà assolutamente d’accordo con la decisione presa dalla donna poiché la presenza di Flora metterà a rischio i segreti dell’intera famiglia.

La richiesta di Gloria

Il ritorno di Ezio in città ha messo in seria difficoltà Gloria, che dopo aver scoperto che l’uomo è intenzionato a risposarsi non intende più incontrarlo né rivolgergli la parola. L’unico a conoscenza di questa situazione è proprio Armando che proverà ad aiutare in tutti i modi l’amica. Gloria per non destare sospetti chiederà un permesso al Paradiso affermando di avere necessità di una pausa per motivi personali. Il Conti accetterà la richiesta della Moreau senza porre alcuna ulteriore domanda, così come anche le Veneri. Nessuno al Magazzino sospetterà nulla essendo tutti molto impegnati per il lancio di Postal Market.