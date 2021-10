Armando Incarnato scoppia in lacrime a Uomini e Donne: “Si sposa”. Pianto amaro

Negli studi di Uomini e Donne, il tronista over Armando Incarnato si è lasciato andare ad un copioso pianto. Ecco tutto quello che è successo.

Le lacrime di Armando

Lui è uno dei protagonisti di questa nuova edizione di Uomini e Donne, programma ideato e condotto da Maria De Filippi tutti i giorni in daytime su Canale 5. Stiamo parlando di Armando Incarnato che, durante le puntate, ha diviso il pubblico della trasmissione. Durante lo scorso appuntamento negli studi di Cologno Monzese, il tronista ha certamente colpito i telespettatori. Ma cosa è successo?

Dapprima, il tronista over, ha battibeccato con il nuovo arrivato Graziano. In un secondo momento, dopo essersi seduto al centro dello studio per parlare della sua nuova frequentazione, è scoppiato in lacrime. A breve, ha raccontato Armando, la sua ex compagna, mamma di sua figlia, si risposerà. Un pensiero che sta angosciando il 40enne, che ha spiegato: “Mi dispiace un po’, perché mia figlia andrà a vivere in una casa dove ci sarà un’altra presenza maschile e questo mi fa strano, anche se lui è un bravissimo ragazzo”.

Il percorso di Armando

Intanto la Armando continua la sua personalissima ricerca dell’amore. Il tronista, però, spesso e volentieri è al centro di aspre discussioni, in particolar modo contro gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Il ballerino, infatti, aveva già messo in guardia le corteggiatrici – in particolar modo Marika – sull’atteggiamento di Armando, ormai da anni protagonista dello show, nutrendo forti dubbi sulla sincerità della sua ricerca di una dolce metà. Staremo a vedere.