Amici, il dramma di un ex prof : trauma cranico e coma | Ecco come sta

Qualche tempo fa, l’ex insegnante di Amici ha avuto un gravissimo incidente. Ma come sta oggi? Ecco tutto quello che sappiamo.

Incidente per l’ex prof di Amici

Negli anni sono stati tantissimi i professori – e le materie – succedutisi alla cattedra del talent più amato del piccolo schermo, ovvero Amici, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Professori che hanno caratterizzato intere stagioni e plasmato gli allievi poi diventati grandi artisti del panorama musicale e non solo. Non molto tempo fa, purtroppo, uno degli ex professori del programma ha avuto un grave incidente.

Si tratta dell’ex insegnante di dizione Fioretta Mari. L’ex prof di Amici, sul set del film Al posto tuo, ha avuto uno spaventoso incidente per il quale è stata trasportata urgentemente all’ospedale. Ma come sta oggi?

Le condizioni di Fioretta Mari

Tutto è accaduto nel 2016, come detto, sul set della pellicola Al posto tuo, film che vede tra i protagonisti Luca Argentero e Stefano Fresi. Come riportato dal sito Sussidiario.net, durante le riprese Fioretta Mari, sul luogo in qualità di esperta di dizione, l’ex professoressa di Amici è precipitata in una botola, al momento dell’incidente coperta soltanto da un telo.

Una caduta rovinosa che ha causato a Mari un trauma cranico. Portata d’urgenza in ospedale, il trauma ha causato un coma temporaneo, durato poche ore. Oggi la professoressa di Amici sta bene e si buttata alle spalle questo triste incidente.