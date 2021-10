Gemma Galgani umiliata a Uomini e Donne dal cavaliere: “Sei lessa…”

Parole pesanti per la dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, da parte di uno dei cavalieri. Ecco tutto quello che è successo.

Il battibecco tra Tina e Gemma

L’eterno scontro tra Tina Cipollari e Gemma Galgani continua negli studi di Cologno Monzese. Sotto gli occhi attenti della conduttrice Maria De Filippi, a Uomini e Donne si consuma l’ennesimo pesante battibecco tra l’opinionista del programma e la storica dama torinese del trono over. Ma, questa volta, tra le due si infila anche un nuovo corteggiatore che non usa certo parole al miele per Gemma.

Tutto è iniziato quando Gemma ha accusato Tina di tentare di intimidire i suoi corteggiatori, cerando di volta in volta di allontanarli, alcune volte addirittura lasciando intendere loro che sarebbe meglio corteggiare un’altra dama, Isabella Ricci. Ma Tina si difende dalle accuse e, i racconti di alcuni corteggiatori, sembrano darle ragione.

Le parole di Filiberto

In particolar modo, ad indispettire Gemma, sono le parole del cavaliere Filiberto: “Mi sei simpatica ma non sei una cima. Io parlavo e tu mi dicevi che parlavo troppo, ma tu non avevi argomenti. Quando due si conoscono non si parla di tramonti. Io ero interessato a te, ma mi hai deluso perché non sei sveglia, non sei brillante, non sei ironica e sei diventata lessa”. Gemma viene difesa da Gianni Sperti, ma anche da un altro cavaliere.

Antonello, infatti, dichiara di trovare Gemma molto interessante, anche se non si è mai fatto avanti. Insomma come finirà la vicenda? Staremo a vedere.