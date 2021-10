Ragazza uccisa a coltellate in un bar, i Carabinieri fermano un uomo

Una ragazza è stata uccisa a coltellate in un bar a Torino, i Carabinieri fermano un uomo, possibilmente responsabile dell’accaduto.

Nel torinese, a Luserna San Giovanni, intorno all’1:30 di notte è accaduto un evento tragico. Un uomo è entrato in un bar e ha ucciso a coltellate una ragazza italiana. Altre due sono state ferite, a quanto si apprende, in maniera non grave.

Uccisa a coltellate in un bar nel torinese: conosceva il suo aggressore

I Carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno arrestato un uomo di origine marocchina, ritenuto il responsabile dell’aggressione, il 34enne Hounaifi Mehdi. La donna uccisa a coltellate si chiamava Carmen De Giorgi. Non è ancora chiaro se l’omicida conoscesse già la sua vittima, ma i militari stanno indagando per ricostruire l’accaduto.

Stando a quanto raccontato dai testimoni che hanno assistito all’omicidio, Mehdi si sarebbe scagliato contro la giovane Carmen De Giorgi quando quest’ultima ha rifiutato le sue avances. La donna aveva 44 anni, lavorava nella fabbrica di acque minerali Sparea e aveva una figlia adolescente.

Dopo l’omicidio l’assassino è uscito dal bar e ha tentato la fuga ma i Carabinieri di Pinerolo lo hanno bloccato dopo appena 100 metri, allertati da alcuni testimoni. Lo hanno condotto poi in caserma per interrogarlo e al momento si trova in carcere in attesa di parlare con gli inquirenti.