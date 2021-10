Stati Uniti, Texas concede grazia postuma a George Floyd

Il Texas State Board of Pardons and Paroles ha votato all’unanimità la grazia postuma per George Floyd, ucciso nel maggio 2020

Il Texas State Board of Pardons and Paroles ha votato unanimemente la grazia postuma per George Floyd, che nel 2004 aveva avuto una condanna per droga. Ad aprile i familiari dell’uomo avevano presentato una richiesta di grazia.

L’uomo ha perso la vita nel maggio 2020 dopo che l’ex ufficiale di polizia di Minneapolis, Derek Chauvin lo ha tenuto fermo premendo sul suo collo col ginocchio per oltre 9 minuti.

Chauvin è ritenuto colpevole del delitto di George Floyd da aprile con tanto di condanna a 22 anni e mezzo di prigione, emessa nel giugno scorso.