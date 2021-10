Coppia gay minacciata dai condomini: “Siete un cancro, vi estirperemo “

A Torino dei condomini minacciano da mesi una coppia gay insultandola e aggredendola verbalmente.



“Si propone una riunione interparte alla scopo di raccogliere le firme per mandarli via. Estirpiamo questo cancro” sono frasi messe sui volantini attaccati nel quartiere e nel palazzo.

Alex di 44 anni e il suo compagno, abitano nel palazzo dal 2018 nonostante le denunce e le aggressioni non finiscano, il 44enne ha trovato anche l’auto danneggiata. ” Siete affetti da un’ignoranza che è seconda solo alla vostra sete di riscatto sociale che non avverrà mai! Ci fate pena”, “Presto vi manderemo via da questo condominio. Quelli come voi non sono graditi”, sono due dei tanti messaggi ricevuti tant’è che Alex ha raccontato alla Stampa di voler cambiare l’amministratore rivolgendosi cosi agli avvocati.

Gli raccontano che una donna voglia chiedere aiuto ad un nipote “ grande e grosso” per minacciarli, ma loro non si lasciano intimidire e continuano ad abitare nel condominio.