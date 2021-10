Delitto Niccolò Ciatti, presunto killer sarà estradato in Italia. L’uomo è accusato di aver ucciso Ciatti in una violenta aggressione avvenuta in Spagna a Lloret de Mar, nel 2017.

La Farnesina, con soddisfazione, ha comunicato che la Germania ha deciso di estradare in Italia Rassoul Bissoultanov, considerato l’autore dell’omicidio di Niccolò Ciatti. Ciatti allora aveva 22 anni e morì dopo una terribile aggressione occorsa in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna), il 13 agosto 2017.

La procura della Repubblica di Roma aveva emesso un mandato di arresto europeo nel 2020 e ora è giunta la notizia della consegna del presunto killer. Roma sta infatti indagando parallelamente alla procura spagnola sulla morte di Niccolò Ciatti.

Proprio per questo mandato, la polizia tedesca ha arrestato Bissolutanov al confine tra Francia e Germania, il 3 agosto scorso. L’uomo era tra Strasburgo e Kehl, e viaggiava su un’auto con altre due persone. Gli agenti tedeschi lo hanno fermato.

Leggi anche:—>Fogne e depuratori, la Corte Ue condanna l’Italia

Il ceceno era sottoposto all’obbligo di firma ogni settimana al tribunale di Girona, in Spagna. Il processo comincerà il prossimo 26 novembre. Il giovane era in permesso di 15 giorni per andare a Strasburgo, dove abitano i suoi familiari e anche per sistemare cose burocratiche.

Leggi anche:—>Ilenia Fabbri, uccisa a Faenza: la figlia si costituisce parte civile contro il padre

Una volta giunto a Strasburgo (Francia) avrebbe attraversato il confine per raggiungere Kehl, una città tedesca che fa comunque parte della zona metropolitana francese. «I costanti contatti delle Ambasciate a Berlino e Madrid con le rispettive Autorità locali hanno consentito di conseguire questo importante risultato, fondamentale per evitare che l’accusato possa sottrarsi alla giustizia», ha chiosato la Farnesina.